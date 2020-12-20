Автори розслідування замаху на Навального готуються назвати імена інших жертв

Представник дослідницької групи готовий назвати тих, хто віддавав наказ

Міжнародна команда розслідувачів продовжує роботу над розслідуванням спроби вбивства шляхом отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це представник дослідницької групи «Белінгкет», болгарський журналіст Христо Грозєв заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

«Напрями (подальшої роботи) можу сказати. Усі вони ще не закінчені. Частина з цього може бути закінчена найближчими днями. Один з напрямків – це хто реально давав «добро» та інструкції. Зараз ми можемо умоглядно підозрювати, що, наприклад, не може існувати така структура всередині ФСБ роками, з такими бюджетами без санкціонування, без санкції з самого високого місця. Але ми хочемо довести це, ми хочемо побачити, хто знав в останню хвилину, хто давав інструкції. Це один вектор, за яким у нас вже є натяки. Але ще недостатньо доказів для того, щоб публікувати», – розповів він.

«А другий вектор – це хто ще, крім Навального, серед опозиціонерів або навіть серед журналістів міг бути в прицілах цієї групи (отруйників)», – додав розслідувач.

Як наголосив Грозєв, нові розслідування по обидвох векторах можуть з’явиться вже «до кінця року».

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