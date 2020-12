Вперше розкрито ім'я реального власника імперії PornHub

У листопада 2020 року у США пошуковий запит pornhub, був популярніший, ніж навіть coronavirus і trump

Найбільші в світі порносайти PornHub, RedTube і YouPorn належать зареєстрованій у Люксембурзі компанії MindGeek. Журналісти The Financial Times вирахували головного бенефіціара.

Зазначається, що компанія MindGeek, що керує сайтами PornHub, RedTube і YouPorn, належить бізнесмену Бернарду Бергемару, про якого майже немає публічної інформації.

«І в самій компанії MindGeek про Бергемаре знає лише «вузьке коло» топ-менеджерів», ─ стверджують журналісти.

Видання пише, що до виходу їхнього розслідування Google видавав лише три результати пов’язані з ім'ям реального власника PornHub. «Інформація була про старий судовий процес, де Бергемар давав свідчення в якості директора RedTube. Також Бергемар не згадується в корпоративних документах MindGeek», ─ наголошують журналісти.

The Financial Times стверджує, що власник контролює компанію за допомогою складної схеми.

Кожен день на сайти, що належать MindGeek заходять понад 115 млн осіб. «Ще більш неймовірна цифра ─ обсяг щоденного завантаження контенту: 15 ТБ. Це приблизно 50% каталогу Netflix. У листопаді 2020 року в США пошуковий запит pornhub, був популярнішим, ніж навіть coronavirus і trump», ─ йдеться у матеріалі.

Наголошується, що більшу частину контенту на сайти MindGeek завантажують звичайні користувачі. «Це не тільки і не стільки ролики, зняті ними самими або їх знайомими, але і піратський контент», ─ пише видання.

«Вони прийшли на ринок з бізнес-моделлю, що заснована на піратстві, і повністю зруйнували індустрію, змусивши багато студій і виконавців вийти з бізнесу», ─ поскаржилася The Financial Times режисерка фільмів для дорослих з Швеції Еріка Ласт. Її команда відправляє MindGeek запити на видалення незаконно розміщених відео мало не кожен день.

MindGeek стверджує, що приділяє багато уваги пошуку і видалення контенту, який порушує авторські права, містить сцени з дітьми або інші незаконні матеріали. Але до якості цієї роботи є питання. Кейт Айзекс з Not Your Porn, наприклад, з посиланням на інформатора в PornHub заявила, що в компанії цим займаються всього «пара дюжин» фахівців. У YouTube, для порівняння, близько 10 тисяч модераторів.

MindGeek відмовляється вважати себе гравцем №1, поступаючись це звання чеському WGCZ Holding (Xvideos і Xnxx). Але колишні співробітники MindGeek розповіли The Financial Times, що лише гра на публіку: продаючи рекламу, компанія наполягає, що у PornHub «найбільший трафік на планеті». Це підтверджують дані компанії Sandvine, за якими PornHub - найпопулярніший в світі сайт для дорослих.

Після виходу статті The New York Times про те, як користувачі PornHub наживаються на контенті за участю неповнолітніх, PornHub на початку грудня оголосив про посилення правил.

Журналіст звинуватив сервіс в фактичній відсутності модерації та закликав провайдерів транзакцій відмовитися від роботи з MindGeek.

8 грудня Mastercard почав розслідування, а сам сайт заборонив завантажувати на нього відео – тепер це можуть робити тільки партнери та моделі, які заробляють (раніше міг кожен охочий). Разом із тим Pornhub відкинув звинувачення.

Також 14 грудня повідомлялося, Pornhub видалив 9 млн відео через скандал з контентом насильства та зображення дітей.

Після розслідування The New York Times Pornhub пред'явили претензії 40 жінок, яких обманула і заманила в порноіндустрію студія Girls Do Porn, що співпрацює з PornHub. Жінки оцінили моральну шкоду в $40 млн. Крім того, вони хочуть, щоб компанія виплатила їм гроші, які вона заробила на відео з їх участю.

Розкриття імені реального власника MindGeek може вивести ці сюжети на новий рівень.