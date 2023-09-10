Азербайджан відкрив Лачинський коридор до Нагірного Карабаху

Такий крок був зумовлений серйозними гуманітарними проблемами в раніше заблокованому Нагірному Карабаху

Влада самопроголошеного Нагірного Карабаху погодилася пропустити гуманітарний вантаж з підконтрольної території Азербайджану вперше за десятиліття в обмін на відновлення автомобільного сполучення з Вірменією. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що ці кроки принаймні частково задовольняють десятирічну вимогу Азербайджану відновити транспортне сполучення між контрольованою урядом територією Азербайджану та провінцією Нагірного Карабаху, яка вийшла з-під влади Азербайджану в 1990-х роках.

За інформацією, влада самопроголошеного Нагірного Карабаху «вирішила дозволити доступ російських товарів до своєї республіки через місто Аскеран», розташованого поблизу лінії фронту з Азербайджаном.

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«Одночасно досягнуто домовленості про відновлення гуманітарних поставок російських миротворців і Міжнародного комітету Червоного Хреста по Лачинському коридору», – йдеться в повідомленні.

Припускають, що такий крок був зумовлений серйозними гуманітарними проблемами в раніше заблокованому Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. На слова прем'єра Вірменії істерично відреагували у Кремлі. Там зазначили, що Росія є «абсолютно невід'ємною складовою регіону Південного Кавказу, тому нікуди вона йти не може». Зокрема, у Кремлі вважають, що РФ «відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації обстановки та деконфліктингу в регіоні та продовжуватиме її грати».