На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: є жертви

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що внаслідок інтенсивного обстрілу неподалік від кордону з Азербайджаном загинули троє військових

У результаті стрілянини, яка сталася 1 вересня недалеко від кордону Вірменії та Азербайджану на північний захід від Нагірного Карабаху, загинули троє військових. Про це повідомляє «Радіо Сводоба».

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Міністерство оборони Вірменії повідомило, що внаслідок інтенсивного обстрілу неподалік від кордону з Азербайджаном загинули троє військових. Ще один військовий отримав важке вогнепальне поранення і перебуває у важкому стані.

За інформацією військового відомства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, розташованих близько за 8 кілометрів від кордону.

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Міністерство оборони Азербайджану, своєю чергою, повідомило, що в цьому районі військові сили Вірменії відкрили вогонь по азербайджанських позиціях. Зазначається, що безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено трьох солдат.

Додатково, у Баку заявили, що Вірменія стягує в цей район додаткові війська.

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео, на якому видно активне пересування військової техніки Азербайджану.

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Раніше повідомлялося, що 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення.

Нагадаємо, 2 серпня, після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США.

До слова, в Африці стався ще один військовий переворот. У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції.