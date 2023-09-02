Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: є жертви

Діана Гасюк
glavcom.ua
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: є жертви
фото: «Радіо Сводоба»

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що внаслідок інтенсивного обстрілу неподалік від кордону з Азербайджаном загинули троє військових

У результаті стрілянини, яка сталася 1 вересня недалеко від кордону Вірменії та Азербайджану на північний захід від Нагірного Карабаху, загинули троє військових. Про це повідомляє «Радіо Сводоба».

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що внаслідок інтенсивного обстрілу неподалік від кордону з Азербайджаном загинули троє військових. Ще один військовий отримав важке вогнепальне поранення і перебуває у важкому стані.

За інформацією військового відомства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, розташованих близько за 8 кілометрів від кордону.

Міністерство оборони Азербайджану, своєю чергою, повідомило, що в цьому районі військові сили Вірменії відкрили вогонь по азербайджанських позиціях. Зазначається, що безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено трьох солдат.

Додатково, у Баку заявили, що Вірменія стягує в цей район додаткові війська.

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео, на якому видно активне пересування військової техніки Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. 

Нагадаємо, 2 серпня, після отримання повідомлень про можливу стрілянину, поліція Капітолію розпочала евакуацію з однієї з офісних будівель Сенату США. 

До слова, в Африці стався ще один військовий переворот. У Габоні збройні сили заявили про «скасування» виборів президента, які пройшли вчора, і розпустили основні державні інституції.

Теги: радіо військові переворот Вірменія поліція солдат стрілянина поранення відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотників
Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотників
Сьогодні, 02:20
Захисник, попри своє становище, не став відхрещуватися від легендарного полку, в якому проходив службу
Російські пропагандисти показали полоненого азовця, який потрапив під обстріл у Оленівці
19 серпня, 17:56
Путін заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів
Путін провів нараду з військовими у Ростові
19 серпня, 06:11
У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
15 серпня, 10:54
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
13 серпня, 09:46
Міський суд Батумі оштрафував українку на майже 28 тис. грн
У Грузії покарали українку за непокору поліції (відео)
11 серпня, 16:19
Біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці
Поліція у Лаврі: що відбувається у святині (фото, відео)
11 серпня, 09:50
Чоловік з гранатою зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян
На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)
8 серпня, 17:51
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років
Маєток за рахунок солдатів, колекція матрьошок: воєнком із Закарпаття отримав підозру (фото)
2 серпня, 18:10

Соціум

На заводі у Бразилії стався вибух, є загиблі
На заводі у Бразилії стався вибух, є загиблі
Росіяни почали масово страхувати житло від атак безпілотників
Росіяни почали масово страхувати житло від атак безпілотників
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: є жертви
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина: є жертви
Путін відвідав «місця предків» у Тверській області (відео)
Путін відвідав «місця предків» у Тверській області (відео)
КНДР випустила відразу кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
КНДР випустила відразу кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
Росія заявила про атаку на Білгородську область
Росія заявила про атаку на Білгородську область

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
24K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
20K
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
16K
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону
12K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
8562
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)

Новини

Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Сьогодні, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Сьогодні, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Вчора, 05:08

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту