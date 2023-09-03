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Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
фото з відкритих джерел

Пашинян підкреслив, що Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем російських миротворців

Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«Ми спостерігаємо, що Росія здійснює кроки, які віддаляють її від нашого регіону, і ми не розуміємо, з яких причин це відбувається. Звісно, є певні припущення. Але ми спостерігаємо процеси, які вказують на те, що можливо, одного дня ми прокинемося і побачимо, що Росії більше немає в цьому регіоні», - відзначив Пашинян.

Він підкреслив, що Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем російських миротворців.

«Проте цей коридор не перебуває під контролем російських миротворців. Чому? Існують дві можливі причини - або Росія не може забезпечити контроль над Лачинським коридором, або не бажає цього робити. Обидві причини становлять серйозну проблему», - зазначив Пашинян.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хотів би обговорити роботу російських миротворців у Нагірному Карабаху. Про це він сказав під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним

Як відомо, Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.

До слова, зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії.

Раніше повідомлялося, що Індія розпочала постачання зброї та боєприпасів Вірменії, провозячи їх через територію Ірану. За  даними джерел азербайджанської агенції Caliber.Az, колона із озброєнням та боєприпасами пройшла 26 липня через прикордонно-пропускний пункт Нурдуз. Спочатку вантаж спочатку був доставлений до іранського порту Бендер-Аббас у Перській затоці, а потім вирушив до Вірменії.

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Теги: росія міністр Азербайджан Вірменія Індія Нікол Пашинян Порту стрілянина

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