Грузія перекрила ввезення до РФ європейських та американських авто

Раніше частина машин їхала з Вірменії через Грузію до Росії автовозами

Частка Грузії у постачаннях машин до Росії скоротилася до 1%

Грузія посилила правила ввезення автомобілів Росію. Тепер вона перекрила не тільки експорт та реекспорт до РФ європейських автомобілів з двигунами 1,9 літра та будь-яких американських автомобілів, а й взагалі будь-який транзит автотранспорту з Вірменії. Про це повідомляє Vpost.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше з Вірменії в Росію імпортувався кожен шостий автомобіль із пробігом та майже 2% нових машин. Частка Грузії у постачаннях машин до Росії останнім часом скоротилася до 1%.

Частина машин їхала з Вірменії через Грузію, або з самої Грузії автовозами, але частіше їх на транзитних номерах везли своїм ходом. Тепер таким машинам проїзд закрито.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Великі імпортери почали везти машини до Ірану і далі на судах до Астрахані, або з оформленим транзитом через Казахстан та Киргизію.

Нагадаємо, 9 серпня набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Тепер до країни-агресорки заборонено експортувати 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто та обладнання до них.

Тепер під забороною експорт популярних серед росіян вживаних японських автомобілів, включаючи бензинові й дизельні з об’ємом двигуна понад 1 900 кубічних сантиметрів, а також гібридні та електричні авто.

Крім того, не можна постачати до країни-агресорки широкий перелік автотоварів і аксесуарів для таких транспортних засобів, зокрема, запчастини, різного роду обладнання, включаючи оптичне, та шини.