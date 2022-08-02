Байден оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди

Під час операції жертв серед цивільного населення не було

Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі. Про це американський президент повідомив у своєму відеозверненні.

«У суботу за моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі», – заявив глава Білого дому.

Він уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

«Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці», – наголосив президент США.

Він зазначив, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.

Зазначимо, 71-річний Айман аль-Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді після Усами бен Ладена, брав безпосередню участь у плануванні й підготовці терактів 9 вересня 2001 року. У 2011 році він очолив це терористичне угруповання.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що аль-Завахірі помер. Утім минулого року він записав відео, приурочене трагічним роковинам подій 11 вересня в США.