Байден оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди
Під час операції жертв серед цивільного населення не було
Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі. Про це американський президент повідомив у своєму відеозверненні.
«У суботу за моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі», – заявив глава Білого дому.
Він уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.
«Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці», – наголосив президент США.
Він зазначив, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.
Зазначимо, 71-річний Айман аль-Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді після Усами бен Ладена, брав безпосередню участь у плануванні й підготовці терактів 9 вересня 2001 року. У 2011 році він очолив це терористичне угруповання.
Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що аль-Завахірі помер. Утім минулого року він записав відео, приурочене трагічним роковинам подій 11 вересня в США.
Міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Осамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.
Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США як «імперії зла», західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить за мету створення «Великого ісламського халіфату». Після вибухів посольств США в столицях Кенії та Танзанії 1998 року Аль-Каїда отримала визнання терористичної організації № 1 у світі.
На рахунку «Аль-Каїди» — планування і здійснення цілої низки великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов'язана з діяльністю «Аль-Каїди» і заходами щодо її придушення, відома як Війна проти тероризму.
Коментарі — 0