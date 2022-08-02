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Байден оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди

Альона Боженко
Сьогодні, 03:56 glavcom.ua
Байден оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди
Айман аль-Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді
фото із відкритих джерел

Під час операції жертв серед цивільного населення не було

Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі. Про це американський президент повідомив у своєму відеозверненні.

«У суботу за моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі», – заявив глава Білого дому.

Він уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

«Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці», – наголосив президент США.

Він зазначив, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.

Зазначимо, 71-річний Айман аль-Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді після Усами бен Ладена, брав безпосередню участь у плануванні й підготовці терактів 9 вересня 2001 року. У 2011 році він очолив це терористичне угруповання.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що аль-Завахірі помер. Утім минулого року він записав відео, приурочене трагічним роковинам подій 11 вересня в США.

Аль-Каїда

Міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 року Осамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.

Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США як «імперії зла», західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить за мету створення «Великого ісламського халіфату». Після вибухів посольств США в столицях Кенії та Танзанії 1998 року Аль-Каїда отримала визнання терористичної організації № 1 у світі.

На рахунку «Аль-Каїди» — планування і здійснення цілої низки великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов'язана з діяльністю «Аль-Каїди» і заходами щодо її придушення, відома як Війна проти тероризму.

Теги: США Джозеф Байден тероризм

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