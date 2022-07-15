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    Новини

    Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом

    Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом

    Прем’єр-міністр України підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем закликав ЄС визнати Росію країною-терористом. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    Шмигаль наголосив на тому, що армія РФ систематично й у значних масштабах здійснює терористичні акти проти цивільного населення.

    «Вчора ракетним ударом у центр Вінниці росіяни вбили більше 23 людей, з яких троє дітей. Понад півтори сотні громадян звернулися до лікарень, з них десятки у важкому стані. Продовжується розбір завалів. Сьогодні зранку Росія обстріляла два університети в центрі Миколаєва. Тобто, цілеспрямовано знищує освітні заклади перед початком навчального року. Удар по вокзалу в Краматорську, торговому центру в Кременчуці. Усе це тероризм», – сказав Шмигаль.

    Прем’єр-міністр подякував Жозепу Боррелю за його особисту чітку позицію щодо злочинів, які Росія здійснює в Україні.

    Крім цього, Шмигаль підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ.

    «Ми очікуємо сьомого пакета. Що в ньому будуть так звані вторинні санкції. Надалі маємо продовжити відключення російських банків від SWIFT, заборонити заходження суден під прапором країн-членів ЄС у російські морські порти, запровадити санкції проти російських криптоактивів, накласти заборону на російські ЗМІ в Європі – це важливо і для України, і для Європи задля уникнення гібридних впливів та дезінформації», – додав прем’єр.

    Нагадаємо, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом