Банкова заявила, що в Росії почалися внутрішні саботажі

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух

За офіційними даними, у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. У країні вже розпочалися внутрішні саботажі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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«Міністерство внутрішніх справ РФ дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати», – заявив він.

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.

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«Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає», – додав він.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ.

«Ми з вами десь так через місяці три-чотири обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час», – підкреслив радник голови ОП.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.