Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Банкова заявила, що в Росії почалися внутрішні саботажі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Банкова заявила, що в Росії почалися внутрішні саботажі
Найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ
фото з відкритих джерел

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух

За офіційними даними, у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. У країні вже розпочалися внутрішні саботажі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Міністерство внутрішніх справ РФ дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати», – заявив він.

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.

«Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає», – додав він.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ.

«Ми з вами десь так через місяці три-чотири обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час», – підкреслив радник голови ОП.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

Читайте також: Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
Теги: Михайло Подоляк Офіс президента війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада – це самотність та ненависть
Пишні похорони – лише прелюдія. Про жалюгідного та самотнього Путіна в церкві
Вчора, 14:06
Путін вважав, що українці з квітами зустрічатимуть російську армію
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
Вчора, 23:49
Немає сенсу хвилюватися про «червоні лінії» Путіна, раще дати Україні ще зброї, вважає експерт
«Червоні лінії» Путіна: оглядач Bloomberg пояснив, чому не варто боятися диктатора
Вчора, 14:41

Соціум

Військові США над своєю авіабазою в Іраку збили ворожий безпілотник
Військові США над своєю авіабазою в Іраку збили ворожий безпілотник
Банкова заявила, що в Росії почалися внутрішні саботажі
Банкова заявила, що в Росії почалися внутрішні саботажі
«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)
«Ні російській окупації»: вірмени влаштували пікет біля російської військової бази (фото)
У Бєлгородській області вибухи (відео)
У Бєлгородській області вибухи (відео)
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про прильоти
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про прильоти
Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки
Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
32K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
20K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
18K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
11K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
7032
«Помста за Макіївку». РФ визнала терористичний удар по Краматорську

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту