Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку

Дитина мала іспанський паспорт, але не мала візи, необхідної для польоту, що не дозволило їй піднятися на борт літака

Батьки вирішили залишити свого десятирічного сина, дізнавшись, що дитина не може подорожувати через відсутність дійсних документів. Цей резонансний випадок трапився у барселонському аеропорту Ель-Прат, пише «Главком» із посиланням на Delfi.

Батьки, які подорожували із ще однією молодшою дитиною, вирішили залишити другого сина одного в терміналі, розраховуючи, що за дитиною приїде родич. Вони хотіли будь-що встигнути на рейс і продовжити запланований відпочинок.

Згідно з повідомленням координаторки авіакомпанії в аеропорту Барселони, дитина мала іспанський паспорт, але не мала візи, необхідної для польоту, що не дозволило їй піднятися на борт.

Зіштовхнувшись із такою ситуацією, батьки звернулися до родича, щоб він наглядав за дитиною, що дозволило їм зберегти свої плани на відпустку, не відмовляючись від квитків. І вони пішли до виходу на посадку, залишивши 10-річну дитину саму в терміналі.

Ситуацію публічно засудила координаторка авіакомпанії, розмістивши відео у соціальних мережах, де вона висловила здивування з приводу побаченого. «Я багато бачила, але це було абсолютно сюрреалістично», – заявила співробітниця у своєму дописі.

Цей випадок не залишився непоміченим керівництвом аеропорту. Агенти служби безпеки були повідомлені про деталі ситуації. У результаті подружжя, яке кинуло свою дитину, не змогло вирушити у подорож.

«Поліцейські відвезли батьків та другу дитину до поліцейської дільниці, де перебував десятирічний хлопчик», – пояснив координатор повітряних перевезень.

Найдивовижнішим аспектом цього випадку було ставлення батьків, які, за словами працівника аеропорту, не побачили у своєму вчинку «нічого соромного» і «вважали це цілком нормальним».

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