Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
Батьки вирішили залишити дитину саму у аеропорту Барселони
фото ілюстративне із відкритих джерел

Дитина мала іспанський паспорт, але не мала візи, необхідної для польоту, що не дозволило їй піднятися на борт літака

Батьки вирішили залишити свого десятирічного сина, дізнавшись, що дитина не може подорожувати через відсутність дійсних документів. Цей резонансний випадок трапився у барселонському аеропорту Ель-Прат, пише «Главком» із посиланням на Delfi.

Батьки, які подорожували із ще однією молодшою дитиною, вирішили залишити другого сина одного в терміналі, розраховуючи, що за дитиною приїде родич. Вони хотіли будь-що встигнути на рейс і продовжити запланований відпочинок.

Згідно з повідомленням координаторки авіакомпанії в аеропорту Барселони, дитина мала іспанський паспорт, але не мала візи, необхідної для польоту, що не дозволило їй піднятися на борт.

Зіштовхнувшись із такою ситуацією, батьки звернулися до родича, щоб він наглядав за дитиною, що дозволило їм зберегти свої плани на відпустку, не відмовляючись від квитків. І вони пішли до виходу на посадку, залишивши 10-річну дитину саму в терміналі.

Ситуацію публічно засудила координаторка авіакомпанії, розмістивши відео у соціальних мережах, де вона висловила здивування з приводу побаченого. «Я багато бачила, але це було абсолютно сюрреалістично», – заявила співробітниця у своєму дописі. 

Цей випадок не залишився непоміченим керівництвом аеропорту. Агенти служби безпеки були повідомлені про деталі ситуації. У результаті подружжя, яке кинуло свою дитину, не змогло вирушити у подорож.

«Поліцейські відвезли батьків та другу дитину до поліцейської дільниці, де перебував десятирічний хлопчик», – пояснив координатор повітряних перевезень.

Найдивовижнішим аспектом цього випадку було ставлення батьків, які, за словами працівника аеропорту, не побачили у своєму вчинку «нічого соромного» і «вважали це цілком нормальним».

Нагадаємо, у Богуславі 36-річна жінка та 67-річний чоловік народили дитину вдома, потім залишили немовля в сумці біля приватного будинку Правоохоронці повідомили про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини батькам, які покинули немовля на вулиці.

Теги: паспорт туризм Іспанія поліція батьки дитина подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни у Європі на продукти ростуть
Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни
11 липня, 03:30
Мешканці Майорки не задоволені кількістю туристів
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
8 липня, 13:22
Іграшки загиблої дитини розкидало вибуховою хвилею
На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика
9 липня, 16:01
За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі
Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку
19 липня, 13:38
Туреччина поступово змінює підходи до відпочинку
Туреччина впроваджує нові формати обслуговування у готелях. Скільки коштуватиме відпочинок
10 липня, 18:47
Гаагу експерти визнали одним із найкращих міст у Європі
Найкращі міста Європи за якістю життя: рейтинг
16 липня, 09:48
Чоловіка, який випустив пакет, затримано
Територію Білого дому прочісували сапери через підозрілий пакет
28 липня, 05:17
Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз
Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз
31 липня, 14:15
Влада не справляється з потоком туристів на лавандових полях
«Ми не витримуємо!»: іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні
1 серпня, 14:04

Соціум

Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
Паспорти вилучають навіть у пенсіонерів: Китай посилює ізоляцію громадян
Паспорти вилучають навіть у пенсіонерів: Китай посилює ізоляцію громадян
У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку
У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк
У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
11K
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
5133
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4561
Коли Путін з'їхав з глузду
4029
Притула вчетверте став батьком (фото)

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua