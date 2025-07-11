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Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни
Ціни у Європі на продукти ростуть
фото із відкритих джерел

Індекси рівня цін – це гарний спосіб зрозуміти, наскільки дорогими або дешевими є товари та послуги в кожній країні Європи

Індекси рівня цін – хороший спосіб допомогти зрозуміти, наскільки дорогими або дешевими є товари та послуги в кожній країні не в абсолютному, а реальному вираженні. Вони порівнюють національний рівень цін із середнім ЄС і розраховуються за паритетом купівельної спроможності (ППС). Найдорожчою країною в ЄС є Люксембург, а Болгарія та Румунія – найдешевші країни блоку. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Найдешевші та найдорожчі країни

Станом на 2024 рік із 36 країн Швейцарія є найдорожчою, її ціни на 84% вищі за середній показник по ЄС. Туреччина ж найдешевша, її ціни становлять 47% від середніх по ЄС. Таким чином, Швейцарія майже в 4 рази дорожча за Туреччину, що свідчить про різкий контраст у рівні цін по всій Європі. Рівень цін вище 100 означає, що країна дорожча, ніж у середньому щодо ЄС; нижче 100 – дешевше.

Найдорожчою країною в ЄС є Люксембург, де ціни на 51% вищі, ніж у середньому у союзі. Болгарія та Румунія – найдешевші країни блоку, тут ціни на 57% нижчі, ніж у середньому по Євросоюзу. Ці цифри показують, що Люксембург приблизно у 2,7 раза дорожчий за Болгарію та Румунію; це значний, але менший розрив у порівнянні з різницею між Швейцарією та Туреччиною.

У десяти країнах ЄС ціни перевищують середній показник щодо блоку. Данія (143%) та Ірландія (141%) йдуть за Люксембургом як найдорожчі.

Серед чотирьох найбільших економік ЄС Німеччина (109%) та Франція (108%) трохи вищі за середній рівень цін, а Італія (98%) та Іспанія (91%) – трохи нижче.

Географічні закономірності на рівні цін

Країни Західної та Північної Європи, як правило, відрізняються вищим рівнем цін. У Швейцарії, Ісландії, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Норвегії та Фінляндії рівень цін значно вищий за середній.

Усі п'ять скандинавських країн – Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія та Ісландія – також незмінно посідають перші місця.

Навпаки, у країнах Центральної та Східної Європи рівень цін, як правило, нижчий. Румунія, Болгарія, Угорщина, Польща та країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – розташовані нижче середнього рівня по ЄС. У цих регіонах, як правило, нижча вартість робочої сили.

Рівень цін також нижчий у країнах-кандидатах у члени ЄС. До них відносяться Туреччина, Північна Македонія, Албанія, Сербія, Боснія та Герцеговина.

Як змінилась вартість життя у Європі: найдешевші та найдорожчі країни фото 1

Згідно з Eurostat, ППС діє як штучна єдина валюта, оскільки показує, скільки люди можуть купити на ту саму суму грошей у різних країнах.

Результати ґрунтуються на порівнянні цін на більш ніж 2 000 споживчих товарів та послуг, проведених у 36 європейських країнах.

Як порівнюються ціни у різних країнах?

Існує кілька індексів рівня цін, які порівнюють вартість різних товарів та послуг – таких як їжа, напої, одяг, готелі та багато іншого. Крім цих індивідуальних чи групових індексів, існують два основні показники, що відображають «загальний» рівень цін на споживчі товари та послуги.

Один із них – фактичне індивідуальне споживання (AIC), яке вимірює всі товари та послуги, фактично спожиті домашніми господарствами. Він включає споживчі товари та послуги, придбані безпосередньо домогосподарствами, і навіть послуги, надані некомерційними організаціями. Цей показник також включає послуги, які надає держава для індивідуального споживання, такі як послуги охорони здоров'я та освіти.

Інший показник – витрати домогосподарств на кінцеве споживання (HFCE), який вивчає загальні витрати домогосподарств-резидентів на окремі товари та послуги.

Іншими словами, AIC показує, чим користуються домогосподарства, включаючи послуги, за які вони не платять безпосередньо, а HFCE показує, на що вони витрачають гроші.

Чому країни ЄАВТ такі дорогі?

Дві країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Швейцарія та Ісландія – займають перше та друге місця за підсумками 2024 року, а Норвегія розташована на шостому місці.

В аналізі 2018 року, заснованому на даних 2017 року, Ларс Свеннеб'ю зі Статистичного управління ЄАВТ пояснив, що висока продуктивність праці та відповідні високі зарплати є ключовими факторами, що зумовлюють високий рівень цін у країнах ЄАВТ.

Заробіток не враховується при порівнянні цін

Індивідуальні доходи чи доходи домогосподарств не враховуються при порівнянні рівня цін. «Ці цифри є чистим порівнянням цін на товари та послуги. Вони не враховують рівень заробітної плати, окладів або інших показників особистих доходів» – пояснив Ларс Свеннеб'ю.

Це означає, що людина, яка живе в країні з високим рівнем цін, може купувати більше товарів та послуг, ніж людина в країні з нижчим рівнем цін, залежно від доходу.

Рівень цін у різних категоріях значно відрізняється. Наприклад, рівень цін на алкоголь і тютюн у ЄС був майже втричі вищим в Ірландії (205%), найдорожчій країні, ніж у Болгарії (69%), найдешевшою.

Другий за величиною розрив спостерігався у ресторанах та готелях. Найвищі ціни були зафіксовані у Данії – 148% від середнього показника ЄС, а найнижчі – у Болгарії (53%).

Нагадаємо, українська підприємиця і блогерка Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні. Результат експерименту шокував дівчину. Як інформує «Главком», у TikTok українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів.

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Теги: Німеччина гроші Естонія Італія алкоголь Ісландія Латвія Данія Іспанія Ірландія Болгарія населення Люксембург Європа

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