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На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика
Іграшки загиблої дитини розкидало вибуховою хвилею
фото: Херсонська ОВА

Окупанти атакували з ударного дрона оселю, де малюк перебував разом із прабабусею

У селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

«Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила Росія – безжально та цілеспрямовано. Терористи вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею», – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Калинівське на Херсонщині стався вибух в одному з приватних будинків, унаслідок чого загинув восьмирічний хлопчик. Також поранень зазнали п'ятеро людей, серед них двоє – неповнолітні. Вибух стався через необачне поводження дорослих із боєприпасами.

Також у квітні росіяни вбили дитину на Дніпропетровщині. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

Загалом понад 2,5 тисячі українських дітей вбили та поранили російські терористи з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Звісно, всі ці цифри не є точними. І вони між собою часто різняться. Бо встановити реальну кількість постраждалих дітей до кінця війни буде складно, або й неможливо. Сьогодні в України немає змоги отримати повну інформацію про те, що відбувається на окупованій території.

До слова, триває 1232-й день повномасштабної війни.

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Теги: війна дитина Херсонщина дрон окупанти

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