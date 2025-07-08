Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На популярному курорті тривають протести проти масового туризму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
Мешканці Майорки не задоволені кількістю туристів
фото із відкритих джерел

На Майорці тривають протести проти засилля туристів

На Майорці продовжуються протести проти масового туризму. На стіні одного з будинків у центрі Пальми було залишено графіті: «Туристи, забирайтеся додому, біженці – ласкаво просимо». На одному пляжі місцеві жителі протестували з величезним банером Ocupem Les Nostres Platges (Ми займаємо свої пляжі). Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

У невеликому місті Сантаньї – з населенням 12 800 осіб на південному сході острова – мрія про мирне життя дає дедалі більшу тріщину. Цими вихідними невідомі особи нанесли ксенофобські написи на десятки магазинів та автомобілів у Сантаньї: «Німці, забирайтеся!» і «Іноземні покупці, котіться до біса». Поліція підтвердила ці інциденти.

Ці послання були спеціально направлені на магазини з німецькими власниками та автомобілі з іноземними номерами. Особливо постраждали німецькі туристи та власники дач. За даними ЗМІ, всього було обмальовано близько 20–30 закладів.

Сантаньї вважається особливо популярним серед німців. Багато хто з них живе тут уже багато років, платить податки, наймає персонал – і тепер стикається з відкритою ворожістю. «Це жахливо: проживши 34 роки на острові, сплачуючи податки та наймаючи дев'ять співробітників, я вперше стикаюся з такою хвилею ненависті», – розповів один із постраждалих підприємців.

На Балеарських островах уже кілька місяців проходять протести проти туристів та іноземних покупців нерухомості.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.

Читайте також:

Теги: податки пляжі туризм Іспанія штраф поліція влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: Українці спалили польське село? Якщо є факт, ми не можемо закривати очі Сусіди
24 червня, 15:30
Поліція спростувала заяву про нові штрафи
Водіям приготуватись до нових тарифів з 1 липня? Заява поліції
12 червня, 04:36
У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
15 червня, 04:11
Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники
Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання
18 червня, 11:38
Ціни в McDonald's в аеропорту Анталії шокували туристку
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
19 червня, 02:01
Заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави) продовжує діяти 30 червня 2025 року
В Україні завершилася заборона на вилов риби в озерах та ставках:важливі нюанси
11 червня, 16:04
Частина готелів у Туреччині закрита
У Туреччині тисячі туристів залишились без житла у розпал сезону
20 червня, 03:02
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
На Київщині викрито підприємство, яке ухилилось від сплати понад 21 млн грн податків
23 червня, 13:43
До ліквідації наслідків на місцях подій залучено понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки
Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
4 липня, 13:14

Соціум

Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
Мазут із затонулих танкерів РФ у Керченській протоці дістався узбережжя Абхазії
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
На популярному курорті тривають протести проти масового туризму
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
Німеччина вже не лідер за кількістю заяв щодо притулку. Яка країна ЄС приваблює біженців
Німеччина вже не лідер за кількістю заяв щодо притулку. Яка країна ЄС приваблює біженців
Україна відновлює позиції на Курщині – Сирський
Україна відновлює позиції на Курщині – Сирський
У РФ за загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку великої війни
У РФ за загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку великої війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
25K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
17K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
8446
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
7934
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua