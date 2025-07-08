На популярному курорті тривають протести проти масового туризму

На Майорці тривають протести проти засилля туристів

На Майорці продовжуються протести проти масового туризму. На стіні одного з будинків у центрі Пальми було залишено графіті: «Туристи, забирайтеся додому, біженці – ласкаво просимо». На одному пляжі місцеві жителі протестували з величезним банером Ocupem Les Nostres Platges (Ми займаємо свої пляжі). Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

У невеликому місті Сантаньї – з населенням 12 800 осіб на південному сході острова – мрія про мирне життя дає дедалі більшу тріщину. Цими вихідними невідомі особи нанесли ксенофобські написи на десятки магазинів та автомобілів у Сантаньї: «Німці, забирайтеся!» і «Іноземні покупці, котіться до біса». Поліція підтвердила ці інциденти.

Ці послання були спеціально направлені на магазини з німецькими власниками та автомобілі з іноземними номерами. Особливо постраждали німецькі туристи та власники дач. За даними ЗМІ, всього було обмальовано близько 20–30 закладів.

Сантаньї вважається особливо популярним серед німців. Багато хто з них живе тут уже багато років, платить податки, наймає персонал – і тепер стикається з відкритою ворожістю. «Це жахливо: проживши 34 роки на острові, сплачуючи податки та наймаючи дев'ять співробітників, я вперше стикаюся з такою хвилею ненависті», – розповів один із постраждалих підприємців.

На Балеарських островах уже кілька місяців проходять протести проти туристів та іноземних покупців нерухомості.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.