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Туреччина впроваджує нові формати обслуговування у готелях. Скільки коштуватиме відпочинок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина впроваджує нові формати обслуговування у готелях. Скільки коштуватиме відпочинок
Туреччина поступово змінює підходи до відпочинку
фото із відкритих джерел

Туреччина впроваджує новий формат AI-Light замість традиційної системи all inclusive, проте ціни на відпочинок залишаються високими

Намагаючись підвищити свою привабливість, турецький туристичний сектор переоцінює баланс між якістю та ціною в межах своєї популярної системи «все включено».  Експерти закликають не відмовлятися від неї взагалі, а інноваційно вдосконалити. Країна впроваджує новий формат, відомий як AI-Light (All Inclusive Light), що сигналізує про відхід від традиційної системи all inclusive. Про це пише «Главком» із посиланням на Turizm Gazetesi.

Один з провідних німецьких туроператорів Schauinsland Reisen запровадив нову модель ціноутворення в деяких турецьких готелях, що є новаторським кроком у туристичній індустрії.

Згідно з цією ініціативою, гості зможуть насолоджуватися стандартним харчуванням – сніданком, обідом і вечерею – разом з безалкогольними напоями, тоді як алкогольні напої будуть доступні за додаткову плату.

Інноваційний формат вже впроваджується в кількох готелях, і якщо пілотний проєкт виявиться успішним, він може бути поширений на всю країну.

Дедалі більше туристів готові відмовитися від алкоголю заради економії. Лише завдяки такому «полегшеному» пакету відпочивальники можуть заощадити близько 50 євро на людину за тиждень. Кожен другий турист обирає саме цей варіант, – кажуть представники турфірми. Туроператори повідомляють, що значна частина гостей не користується включеним до пакета алкоголю, проте вони все одно зобов'язані платити за нього як частину загальної вартості. Проте не всі туристи задоволені таким форматом, і частина все ж звикла до відпочинку алкоголем.

Ціна готелів у Туреччині

Ресурс Sorgulamax.com опублікував свій звіт про подорожі, підготовлений на основі аналізу уподобань користувачів щодо бронювання готелів та даних про ціни у червні.

Згідно із заявою компанії, попит на готелі для відпочинку по всій Туреччині зріс на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на проживання досяг особливо високого рівня в регіонах Егейського та Середземного морів.

Згідно зі звітом, найпопулярнішими напрямками відпочинку в червні були Анталія, Бодрум, Фетхіє, Кушадаси та Чешме відповідно.

Середня ціна за три ночі проживання для двох осіб у п'ятизірковому готелі в Анталії становила 11 250 лір (11756 грн), тоді як середня ціна за дві ночі проживання в бутик-готелі в Бодрумі становила 4 980 лір (5204 грн). Тим часом середня два дні проживання в готелі «все включено» у Фетхіє становлять 6 200 лір (6479 грн) з особи.

Для двомісного розміщення середня ціна за ніч у 5-зіркових курортних готелях в регіоні Анталії становить 3750 лір (3918 грн), тоді як середня ціна за ніч становить 3100 лір у Фетхіє (3239 грн), 2890 лір (3020 грн) у Мармарісі, 2490лір (2602 грн)  у Бодрумі, 2200 лір (2299 грн) у Кушадаси, 1920 лір (2006 грн) у Айваліку та 1580 лір (1651 грн) в Чешме.

Нагадаємо, у турецькому курортному місті Манавгат із зоопарку втік лев. Гуляючи містом, хижак напав на 53-річного фермера, коли той спав на вулиці.

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Теги: Анталія Туреччина туризм відпочинок

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