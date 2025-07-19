Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку

За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі

Жінка під час сварки вдарила чоловіка шампуром, він не вижив

На Черкащині на одній із баз відпочинку 33-річна жінка смертельно поранила свого 26-річного чоловіка шампуром. Поліція Звенигородки затримала підозрювану, якій вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Інцидент стався 17 липня 2025 року у Звенигородському районі. За попередніми даними, подружжя відпочивало у компанії друзів та вживало алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка, що переросла у бійку. Під час конфлікту 33-річна жінка схопила шампура та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

фото: поліція Черкаської області

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

фото: поліція Черкаської області

Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві за ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах.