Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку
За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: поліція Черкаської області

Жінка під час сварки вдарила чоловіка шампуром, він не вижив

На Черкащині на одній із баз відпочинку 33-річна жінка смертельно поранила свого 26-річного чоловіка шампуром. Поліція Звенигородки затримала підозрювану, якій вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Інцидент стався 17 липня 2025 року у Звенигородському районі. За попередніми даними, подружжя відпочивало у компанії друзів та вживало алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка, що переросла у бійку. Під час конфлікту 33-річна жінка схопила шампура та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку фото 1
фото: поліція Черкаської області

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку фото 2
фото: поліція Черкаської області

Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві за ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. 

Читайте також:

Теги: вбивство Черкащина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього дня минає рівно рік від трагічної загибелі Ірини Фаріон
Рік після загибелі Ірини Фаріон: Львів вшановує пам'ять
Сьогодні, 10:04
Відео конфлікту, який стався у столичному метро, привернув увагу правоохоронців
Конфлікт у метро: пасажир вдарив дівчину, яка прославляла РФ. Поліція відреагувала
Вчора, 12:32
Президент громади Фернандо Лопес Мірас також закликав до «спокою серед населення»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
13 липня, 14:45
Малюк: єдина перспектива ворога на території України – це смерть
Помста за Воронича: СБУ ліквідувала російських кілерів
13 липня, 11:21
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
43-річний водій отримав два адмінпротоколи
У Рівному водій вирішив довести патрульним, що не п'яний, та втрапив у курйоз
8 липня, 15:59
29 червня РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Смілу на Черкащині: постраждав коледж і багатоповерхівки, є поранені
29 червня, 12:06
Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар
Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар
25 червня, 20:55
Організатор замаху на вбивство Дмитра Гордона вже засуджений
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
23 червня, 15:42

Кримінал

Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку
Вдарила чоловіка шампурем: поліція на Черкащині розслідує вбивство під час відпочинку
Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного
Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного
Фортифікації на Сумщині: керівника фірми підозрюють у розкраданні 27 млн грн
Фортифікації на Сумщині: керівника фірми підозрюють у розкраданні 27 млн грн
Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених
Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених
Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора
Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора
На Тернопільщині жінка підпалила співмешканця і суперницю
На Тернопільщині жінка підпалила співмешканця і суперницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3648
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2803
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2575
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
2396
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua