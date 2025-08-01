«Ми не витримуємо!»: іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні

У той час, як Іспанія продовжує боротьбу з надмірним туризмом, одне місто має конкретне прохання: воно хоче, щоб відвідувачі трималися подалі від нього у вихідні

В Іспанії з'явилося місто, де туристів наполегливо просять не приїжджати на вихідні, включаючи п'ятницю. Йдеться про містечко Бріуега у центральній частині країни – воно відоме своїми лавандовими полями та арабськими печерами, які датуються X століттям. Про це пише «Главком» із посиланням на Metro.

Протягом високого сезону цвітіння лаванди з червня до кінця липня Бріуега приймає близько 140 тис. відвідувачів. Для невеликого історичного містечка з населенням лише кілька тисяч людей це величезні цифри. За словами мера Луїса Вуего, минулої суботи Бріуега не витримало такого напливу туристів і стався справжній «колапс».

«Мені було дуже важко», – зазначив Вуего в заяві. «Рекомендую приїжджати до нас із понеділка по четвер. У вихідні складніше через велику кількість людей. Ми не витримуємо», – додав Вуего.

При цьому в місті не хочуть повністю позбавлятися туристів, як у багатьох інших містах Іспанії, де триває активна боротьба проти відвідувачів. Врешті-решт Бріуега заробляє у високий сезон близько 8 млн євро всього за кілька тижнів цвітіння лаванди. Але вузькі історичні вулички містечка просто не розраховані на велику кількість гостей, тому влада була змушена звернутися до туристів із такою рішучою заявою – поки що лише у формі прохання.

До слова, в іспанському містечку Ландхарон (провінція Гранада) продовжує діяти незвичайний закон, який забороняє місцевим жителям вмирати.

Раніше «Главком» писав, що Іспанія розпочала боротьбу з орендою житла для туристів через такі популярні сайти, як Airbnb та Booking.com. Уряд Іспанії зажадав від Airbnb заблокувати 65 935 оголошень, які вважає незаконними.