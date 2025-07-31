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Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз
фото: Наталія Лебідь/glavcom.ua

Юрій Макаров розповів про стан здоров'я після інциденту

Відомий український журналіст, телеведучий та виконавчий продюсер «Суспільного телебачення НСТУ» Юрій Макаров поділився проміжним звітом щодо свого стану свого здоров'я після завершення розслідування справи про ножове поранення. Так, ДНК-аналіз показав результат: Макаров «самостійно завдав собі ушкоджень». Водночас журналіст розвіяв побоювання щодо серйозних порушень мозку, таких як пухлина чи початкова стадія хвороби Альцгеймера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Юрія Макарова.

«Друзі, враховуючи недавню несподівану й не дуже заслужену з мого боку хвилю щирої, теплої підтримки, поділюся проміжним звітом», – написав Макаров. Він зазначив, що раніше на тлі проблем із самопочуттям з'явилися підозри в серйозних діагнозах, що змусило його «будувати плани поступової фіналізації різних життєвих проєктів».

За словами Макарова, після об’єктивних досліджень декілька фахівців незалежно одне від одного дійшли висновку, що його проблеми «скороминущі й викликані втратою крові, хірургічним втручанням, низьким гемоглобіном плюс специфічною анатомією судин головного мозку». Журналіст зазначив, що ця анатомія дається взнаки вже багато років, проявляючись у вигляді регулярних головних болів, епінападів (у дитинстві, припинилися самі собою) та епізодів млості.

Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз фото 1
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«Отже Альцгеймера нема, пухлини нема, інсульту нема, ура!» – з полегшенням повідомив Макаров. Він додав, що поточний робочий сценарій передбачає прийом ліків та, головне, повернення фізичного тонусу, щоб повністю відновити робочу форму та продуктивність.

Щодо обставин інциденту, який стався 16 квітня, коли Макаров отримав тілесні ушкодження, журналіст заявив: «Я ніяк не коментую висновки слідства, а поліція не втручається в моє здоров’я». Раніше Національна поліція України завершила досудове розслідування у цій справі, встановивши, що Макаров завдав ушкоджень собі самостійно, що підтверджено експертизами.

Юрій Макаров – відомий український журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. До 2009 року він був шеф-редактором, відтоді – оглядачем часопису «Український тиждень». З 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, а з 2019 року є виконавчим продюсером Суспільного телебачення НСТУ.

«Суспільне Мовлення» висловило подяку Національній поліції України за професійність та ретельну роботу. У своїй заяві медіакомпанія підкреслила, що на фізичний і психологічний стан Юрія Макарова вплинула війна та її наслідки. Вони зазначили, що журналіст пройшов лікування та залишається на зв’язку з близькими.

«Суспільне» також наголосило на важливості турботи про ментальне здоров’я в умовах війни, яка залишає слід у кожному українці. Медіакомпанія приділяє увагу висвітленню цієї теми та впроваджує програми підтримки своїх працівників.

Як відомо, поліція Києва завершила розслідування кримінального провадження щодо тілесних ушкоджень, отриманих відомим українським журналістом, телеведучим та письменником Юрієм Макаровим. Згідно з висновками експертиз, зразки ДНК, відібрані з речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що чоловік завдав тілесних ушкоджень собі самостійно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 69-річним журналістом надійшло до поліції ввечері 16 квітня 2025 року. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, внаслідок чого Макаров отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Його негайно госпіталізували, а поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів та слідчих дій.

Нагадаємо, український журналіст і виконавчий продюсер «Суспільного» Юрій Макаров, якого намагалися вбити опублікував офіційну заяву. У ній він перепросив у всіх, кому «завдав хвилювання і болю всім, що було пов'язано з ним в останні тижні». 

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Теги: поліція журналіст Юрій Макаров

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