Найкращі міста Європи за якістю життя: рейтинг

Місто Гаага у Нідерландах очолило оновлений рейтинг

Аналітична платформа Numbeo презентувала оновлений перелік міст світу за якістю життя. Станом на липень 2025 року в оновленому рейтингу міст – 279 позицій. Про це пише «Главком».

При складанні враховувалися такі показники, як рівень безпеки, охорони здоров'я та забруднення довкілля. Також аналізувалися вартість життя, купівельна спроможність населення, співвідношення ціни нерухомості до прибутку. Трійку лідерів очолюють міста Нідерландів – Гаага, Гронінген та Ейндховен.

До топ-10 також увійшли:

Берн (Швейцарія);

Утрехт (Нідерланди);

Базель (Швейцарія);

Ставангер (Норвегія);

Валенсія (Іспанія);

Люксембург (Люксембург);

Роттердам (Нідерланди).

При цьому Київ опинився на 116 позиції.

Для порівняння: Вільнюс опинився на 81-му рядку, Рига – на 138-му, Варшава – на 158-му, Москва – на 211-му, Астана – на 214-му, Кишинів – на 223-му, Єреван – на 237-му, Мінськ на 191-му.

Заснована у 2009 році компанія Numbeo збирає дані про споживчі ціни, житло, охорону здоров'я, сприйняття злочинності, дорожній рух та інші показники якості життя. Вона була запущена після світової фінансової кризи 2007-2009 років для задоволення потреби в більш доступних, детальних даних про вартість життя в містах по всьому світу. Використовуючи дані та відгуки користувачів, Numbeo надає регулярно оновлену аналітику, яка широко використовується окремими особами, дослідниками та політиками для порівняння вартості життя, прийняття рішень щодо переїзду або оцінки ринкових умов.

Нагадаємо, у Польщі визначено міста, які найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів.

Раніше рейтинг із ТОП-10 найбагатших міст світу опублікувала компанія Henley & Partners спільно із аналітиками New World Wealth.Так, на першому місці цілком очікувано опинився Нью-Йорк, у якому мешкає 340 тис. мільйонерів. Інші американські міста – Сан-Франциско (285 тис. мільйонерів) та Лос-Анджелес (205,4 тис. мільйонерів) – на третьому та шостому місцях відповідно.