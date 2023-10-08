Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Бойовики вивезли дівчину на мотоциклі

Батько 25-річної Ноа Аргамані, яку бойовики ХАМАС викрали з фестивалю, побачив доньку на відео, але нічого не знає про її долю. Відповідний сюжет поширили ізраїльські ЗМІ.

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За словами Яакова Аргамані, він одразу почав писати Ноа, як тільки почув звуки сирени. Приблизно за годину з номера доньки надійшло повідомлення, що з нею нібито все гаразд і вона зв'яжеться пізніше. Але батько не повірив цьому, а пізніше сам побачив відео, на якому його дочка просить допомоги, тоді як бойовики відвозять її на мотоциклі.

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«Вона була така налякана, така налякана. Я завжди захищав її, а в цей момент не зміг. Я молюся, щоби всі повернулися», – розповідає він.

Місцеві ЗМІ пишуть, що викрадено також хлопця Ноа.

Як відомо, у пустелі, на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа, перед нападом ХАМАСу проходив музичний фестиваль Nature Party. В результаті доля багатьох учасників залишається невідомою. Їх могли вбити або викрасти.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зараз активно намагається встановити точну кількість заручників, які були захоплені в секторі Газа.

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Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

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Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.