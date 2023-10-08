У Києві майорітимуть тисячі прапорів Ізраїлю: Кличко повідомив подробиці

Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю

Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну. Одне не покаране зло розповзається і сіє біду скрізь. Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче. Умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити і фантазії», – написав Віталій Кличко.

За словами очільника Києва, також прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

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Нагадаємо, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

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Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.