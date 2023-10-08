Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою

Збройні сили Ізраїлю вже ліквідували понад 400 палестинських бойовиків та затримали десятки полонених

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуювати всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. Про це повідомляє прессекретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі, якого цитує Haaretz.

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За словами представника Хагарі, бої наразі тривають у південному кібуці Кфар-Аза. Він повідомив, що солдати ведуть боротьбу за звільнення заручників, яких утримують терористи з ХАМАС. Зокрема, Збройні сили Ізраїлю вже ліквідували понад 400 палестинських бойовиків та затримали десятки полонених.

Прессекретар ЦАХАЛу уникнув прямої відповіді на питання, чи проводить ізраїльська армія процедуру «обстрілу дахів» в Газі, яка полягає у тому, що мешканців будинків, по якому планують вдарити, заздалегідь попереджають про ракетний удар.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу.

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До слова, кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до щонайменше 1854 особи. Щонайменше 300 людей учора загинули.