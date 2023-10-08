В Ізраїлі загинули двоє громадян України – посольство

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня

В Ізраїлі загинули двоє громадян України. Наразі вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Про це інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на посольство.

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Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня.

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня», – йдеться в повідомленні посольства.

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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для «РБК-Україна» повідомив про загибель двох українок в Ізраїлі.

«Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв'язок із родичами», – зазначив він.

Нагадаємо, оперативний штаб Міністерства закордонних справ України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово. За минулу добу наші дипломати розшукали одного українця, який зник на півдні країни.

Учора президент Володимир Зеленський заявляв, що перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян в Ізраїлі.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.