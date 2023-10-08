Головна Світ Політика
search button user button menu button

США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен

Надія Карбунар
glavcom.ua
США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен
Вторгнення ХАМАС є невибірковою терористичною атакою, вважає Блінкен
фото з відкритих джерел

Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США

США сьогодні, 8 жовтня, оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС. Про заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

За словами Блінкена, Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США.

Раніше Блінкен в інтерв'ю CNN сказав, що вторгнення ХАМАС є «невибірковою терористичною атакою з боку терористичної організації». При цьому він вважає, що сам Ізраїль зараз «відносно спокійний».

Водночас Блінкен додав, що США розуміють, що в Газі тривають «інтенсивні» бойові дії.

Він також зазначив, що Держдеп отримав низку повідомлень про загибель громадян США. Блінкен і його команда працюють над перевіркою цих повідомлень.

Нагадаємо, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни. 

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України. 

Теги: Ізраїль ХАМАС Ентоні Блінкен армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ висловить солідарність та підтримку Ізраїлю
У Києві майорітимуть тисячі прапорів Ізраїлю: Кличко повідомив подробиці
Сьогодні, 16:30
Ізраїльські розвідники не помітили небезпеки під боком, бо були зайняті війною в Україні?
Чому розвідка Ізраїлю зазнала фіаско: Politico назвала можливу причину
Сьогодні, 16:17
Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі
Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі
Сьогодні, 16:15

Політика

США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен
США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен
Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені
ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені
Війна в Ізраїлі: Туреччина пропонує допомогу в розв'язанні конфлікту
Війна в Ізраїлі: Туреччина пропонує допомогу в розв'язанні конфлікту
Росія використає ситуацію в Ізраїлі на свою користь – ISW
Росія використає ситуацію в Ізраїлі на свою користь – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
13K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7241
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю
7100
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
6419
Померла Ніна Матвієнко
4492
Війна в Ізраїлі: Трамп знайшов винних

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту