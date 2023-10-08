США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю – Блінкен

Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США

США сьогодні, 8 жовтня, оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС. Про заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

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За словами Блінкена, Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США.

Раніше Блінкен в інтерв'ю CNN сказав, що вторгнення ХАМАС є «невибірковою терористичною атакою з боку терористичної організації». При цьому він вважає, що сам Ізраїль зараз «відносно спокійний».

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Водночас Блінкен додав, що США розуміють, що в Газі тривають «інтенсивні» бойові дії.

Він також зазначив, що Держдеп отримав низку повідомлень про загибель громадян США. Блінкен і його команда працюють над перевіркою цих повідомлень.

Нагадаємо, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.