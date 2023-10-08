Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі

ЦАХАЛ усвідомлює, що в Газі були захоплені «десятки» заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зараз активно намагається встановити точну кількість заручників, які були захоплені в секторі Газа. Про це повідомляє речник ЦАХАЛу підполковник Річард Хехт в інтерв'ю CNN.

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За його словами, ЦАХАЛ усвідомлює, що в Газі були захоплені «десятки» заручників.

«Ми дуже бережемо кожне життя, тому ми робимо все можливе, щоб точно з'ясувати цифри та ситуацію», – заявив Хехт.

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Зазначимо, що аварійно-рятувальна служба Zaka, яка спеціалізується на роботі з тілами загиблих, повідомила CNN, що підтвердила загибель «близько 500» людей в результаті нападу ХАМАСу.

При цьому враховується кількість осіб, які не включають тих, хто помер у лікарнях або оголошений мертвим. Додатково, команда Zaka не мала можливості дістатися до всіх місць, де, за припущеннями, загинули люди, що свідчить про те, що загальна кількість, майже безумовно, перевищує 500 осіб.

Також представник ЦАХАЛу наголосив на тому, що військові планують евакуювати ізраїльські громади навколо Гази та «зроблять все можливе, щоб мінімізувати побічні збитки та виселити людей, які не мають стосунку до цього».

Підполковник додав, що першочерговою метою ЦАХАЛу є «стабілізація оборони, захист кордону» і «турбота про громади».

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«Наші цілі, ймовірно, будуть визначені сьогодні-завтра урядом, але робити це потрібно виважено», – сказав Хехт.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

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До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.