Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі
фото: CNN

ЦАХАЛ усвідомлює, що в Газі були захоплені «десятки» заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зараз активно намагається встановити точну кількість заручників, які були захоплені в секторі Газа. Про це повідомляє речник ЦАХАЛу підполковник Річард Хехт в інтерв'ю CNN.

За його словами, ЦАХАЛ усвідомлює, що в Газі були захоплені «десятки» заручників.

«Ми дуже бережемо кожне життя, тому ми робимо все можливе, щоб точно з'ясувати цифри та ситуацію», – заявив Хехт.

Зазначимо, що аварійно-рятувальна служба Zaka, яка спеціалізується на роботі з тілами загиблих, повідомила CNN, що підтвердила загибель «близько 500» людей в результаті нападу ХАМАСу.

При цьому враховується кількість осіб, які не включають тих, хто помер у лікарнях або оголошений мертвим. Додатково, команда Zaka не мала можливості дістатися до всіх місць, де, за припущеннями, загинули люди, що свідчить про те, що загальна кількість, майже безумовно, перевищує 500 осіб.

Також представник ЦАХАЛу наголосив на тому, що військові планують евакуювати ізраїльські громади навколо Гази та «зроблять все можливе, щоб мінімізувати побічні збитки та виселити людей, які не мають стосунку до цього».

Підполковник додав, що першочерговою метою ЦАХАЛу є «стабілізація оборони, захист кордону» і «турбота про громади».

«Наші цілі, ймовірно, будуть визначені сьогодні-завтра урядом, але робити це потрібно виважено», – сказав Хехт.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України. 

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.

Теги: військові ХАМАС Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масований ракетний удар по Ізраїлю вранці 7 жовтня
Ізраїль ударив по Сектору Гази й оголосив надзвичайний стан
Вчора, 09:49
Задокументовано позасудову страту 25 російських і 21 українського військовополоненого
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
5 жовтня, 05:30
Дмитро загинув у 26 років
Відвів підбитий літак від села. Згадаймо пілота Дмитра Чумаченка
3 жовтня, 09:00
У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи
25 вересня, 01:27
Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)
Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)
14 вересня, 20:02
До Умані вже прибули десятки тисяч хасидів
До Умані вже прибули десятки тисяч хасидів
14 вересня, 14:56
Росія розцінюється як у світі як небезпека
Мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу: опитування
11 вересня, 20:13
«Не розуміє, що таке Україна»: репер Yarmak різко висловився про виступи Лободи для військових
«Не розуміє, що таке Україна»: репер Yarmak різко висловився про виступи Лободи для військових
10 вересня, 13:22
Борис Джонсон вшанував пам'ять українських захисників
Стало відомо, як Борис Джонсон проводив час у Львові (фото)
9 вересня, 16:21

Соціум

Міністр оборони Італії назвав умову припинення постачання зброї для України
Міністр оборони Італії назвав умову припинення постачання зброї для України
Чому розвідка Ізраїлю зазнала фіаско: Politico назвала можливу причину
Чому розвідка Ізраїлю зазнала фіаско: Politico назвала можливу причину
Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі
Війна в Ізраїлі: загинуло понад 500 людей, десятки – у заручниках в Газі
Дуда пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії
Дуда пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії
ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів
ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів
В Ізраїлі загинули двоє громадян України – посольство
В Ізраїлі загинули двоє громадян України – посольство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
18K
Байден відреагував на події в Ізраїлі
15K
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
12K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6191
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
5901
В ізраїльському аеропорту пасажирів попросили лягти на землю

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту