Байден заявив, що Facebook «вбиває людей»

Напередодні Псакі заявила, що Facebook необхідно більше зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти Covid-19

Президент США Джо Байден заявив, що такі платформи, як Facebook, «вбивають людей», поширюючи дезінформацію про вакцини, повідомляє CNBC.

Раніше представник Facebook повідомив Reuters, що компанія в партнерстві з урядовими експертами, органами охорони здоров'я та дослідниками зробила «агресивні дії проти дезінформації про Covid–19 і вакцини для захисту громадського здоров'я».

«Єдина пандемія, яка у нас є – це серед нещеплених, а вони – вбивають людей», – сказав він у відповідь на запитання журналіста про те, що б Байден сказав таким платформам, як Facebook.

Напередодні прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що Facebook необхідно більше зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти Covid-19.