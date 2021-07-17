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    Байден заявив, що Facebook «вбиває людей»

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    Президент США Джо Байден заявив, що Facebook &laquo;вбиває людей&raquo; - Байден заявив, що Facebook «вбиває людей»
    Президент США Джо Байден заявив, що Facebook «вбиває людей»
    Фото: Reuters/Leah Millis

    Напередодні Псакі заявила, що Facebook необхідно більше зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти Covid-19

    Президент США Джо Байден заявив, що такі платформи, як Facebook, «вбивають людей», поширюючи дезінформацію про вакцини, повідомляє CNBC.

    Раніше представник Facebook повідомив Reuters, що компанія в партнерстві з урядовими експертами, органами охорони здоров'я та дослідниками зробила «агресивні дії проти дезінформації про Covid–19 і вакцини для захисту громадського здоров'я».

    «Єдина пандемія, яка у нас є – це серед нещеплених, а вони – вбивають людей», – сказав він у відповідь на запитання журналіста про те, що б Байден сказав таким платформам, як Facebook.

    Напередодні прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що Facebook необхідно більше зусиль для боротьби з дезінформацією про вакцини проти Covid-19.

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    Теги: США Джозеф Байден політика соціальні мережі президент вакцинація
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    Байден заявив, що Facebook «вбиває людей»