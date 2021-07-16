Covid-популізм: чи змінилась світова політика за час пандемії

Коронавірусна криза нічого не навчила?

Covid-19 став випробуванням не лише для медичних систем усіх країн, а й тестом на рівень відповідальності лідерів держав та урядів щодо своїх громадян та готовності людей довіряти керманичам свої країн.

Чимало аналітиків із різних країн очікували, що Covid-19 оголить усі недоліки політиків-популістів, зазначає у своїй науковій статті заступник директора дослідницького департаменту Міжнародного валютного фонду Антоніо Спілімберг. Водночас, він констатує, що немає чітких доказів того, що непродумане управління під час пандемії «вбило» популізм. За його словами, насправді ж коронавірусна криза породила нові політичні проблеми, які, якщо традиційні партії залишать їх без уваги, можуть знову викликати зростання підтримки популістської ідеології.

Чи покаялась Америка?

Не секрет, що колишній президент США Дональд Трамп – власне, ікона популізму. Навіть слоган, з яким він прийшов до влади, це підкреслює: «Make America great again» («Повернути Америці колишню велич»). Чимало експертів сприймали його як комічного персонажа. З моменту оселення у Білому домі він тримав у напрузі увесь світ.

Коронавірусна криза стала лакмусовим папірцем для Трампа та його команди у питанні ухвалення правильних і соціально відповідальних рішень. Перші півроку пандемії Трамп узагалі відкидав небезпеку коронавірусу. Власне, у цей період вся діяльність адміністрації Трампа йшла всупереч рекомендаціям епідеміологів. Так, він перший час демонстративно не носив маски, не поспішив закривати кордони після виявлення першого випадку захворюваності. Крім того, Трамп неодноразово публічно заперечував серйозність пандемії: в лютому минулого року він переконував суспільство, що коронавірус «одного дня зникне, як диво», а також порівнював Covid-19 за ступенем серйозності з грипом. Ба більше, коли Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала запроваджувати жорсткі локдауни, Трамп робив усе з точністю до навпаки: проводив передвиборчі заходи, на яких збирав тисячі людей. Під час таких заходів він казав вельми дивні речі - про необхідність проводити менше тестувань, аби покращити статистику захворюваності. Білий дім згодом був змушений пояснювати, що це глава держави та пожартував. Не гидував Трампа і регурярними дописами у Facebook і Twitter з дезінформацією про Covid-19, за які адміністрація соцмереж багато разів блокувала його аккаунт. Показово, що навіть після того, як сам Трамп перехворів на коронавірус, він продовжував транслювати такі самі меседжі у суспільство: «Не потрібно боятися ковіда. Не дозволяйте йому домінувати над вашим життям».

Таке ставлення глави держави не могло не відбитися на настроях громадян. Чимало американців демонстративно ігнорували карантинні заходи (коли вони, нарешті, були запроваджені): особливого скандалу наробили фотографії з парку у Сієтлі, де люди у розпал карантину спокійно гуляли, не дотримуючись дистанції.

Американці ігнорували карантинні заходи. Фото Reuters

Власне, коронакриза, величезна кількість постраждалих і загиблих від коронавірусної інфекції як наслідок ухвалення неадекватних управлінських рішень, стали одним з ключових обвинувачень, що полетіли у бік Трампа під час передвиборчих дебатів із його суперником Джо Байденом.

Результати волевиявлення американців, на перший погляд, стали вироком популізму, адже вибори виграв Джо Байден. Водночас, якщо подивитися на відсотки, які набрали кожен з кандидатів, то видно, що вони йшли буквально ніздря у ніздрю. Байден лише трохи випередив Трампа: 51,3% проти 46,9%.

Франція – за популізм?

Цій країні пощастило: коли світ накрила пандемія, біля керма тут був (і досі є) Еммануель Макрон, який разом з урядом попіклувався про те, щоб його громадяни отримали доступ до вакцини у числі перших. Водночас вдячності від свого народу він не дочекався. За даними соціологічного інституту Ifop, партія популістки, конкурентки Макрона на виборах 2017-го, Марін Ле Пен лідирує в регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя. Він розташований на південному сході Франції і має п'ятимільйонне населення. За даними соціологів, за будь-якого нині можливого сценарію у другому турі регіональних виборів, які відбудуться наприкінці червня, праві популісти можуть здобути перемогу й обрати свого кандидата на пост голови регіональної ради, сформувавши регіональний уряд.

Вибори в регіонах Франції політологи вважають важливим показником підтримки на прийдешніх виборах, що відбудуться у 2022 році. Однак ефективне керування країною під час пандемії навряд стане перепусткою для Макрона на другий строк. За об’єднаними даними соцопитувань з усіх регіонів, найбільшу підтримку мають Ле Пен і Макрон — 27% і 25% відповідно. На минулих виборах Ле Пен програла Макрону з великим відставанням: 66% проти 34%.

Ле Пен, яка програла Макрону у 2017-у, боротиметься за перемогу у 2022-у. Фото AFP

Благодатний ґрунт для популізму

Чому ж так відбувається?

Ще трохи більше року тому аналітики вбачали кілька передумов для того, що політики-популісти будуть погано справлятися з пандемією. Зокрема:

Традиційно вважається, що популістські політики краще виявляють проблеми, ніж вирішують їх. Найбільшу тривогу викликає популістський досвід систематичного підриву інститутів, елементів нашого суспільства, які самі по собі є ключовими для боротьби з пандеміями і іншими кризами.

Довіра вважалася основним фактором ефективної політики стримування під час пандемії. Група американських дослідників на чолі з Баррі Ейхенгріном —професором економіки і політології (Каліфорнійський Університет) — зауважують, що соціальні групи з більш високим рівнем довіри могли більш активно реагувати на заходи,що встановлюються урядом, а відсутність довіри часто асоціювалося з популістськими настроями. «Ще більш згубно те, що відсутність довіри, як вважалося, надовго підривало авторитет експертів в галузі суспільної охорони здоров'я», — підкреслюють вчені.

Популісти часто використовували наративи, які посилювали напруженість і шкодили боротьбі з пандемією, зазначають американські дослідники (Університет Джоржії) Якуб Вондрейс та Кас Мад. «Ліві популісти засуджували системи громадської охорони здоров'я за те, що вони були зруйновані «неоліберальної політикою» перед обличчям Covid-19, а праві популісти підкреслювали «іноземний» характер пандемії і непропорційно високу ціну, яку заплатили місцеві жителі за обмеження їх свободи», - зауважують вчені. Такі заяви шкодили боротьбі з коронавірусом та послаблювали довіру до дій урядів.

Політиків-популістів часто звинувачували в недалекоглядності через їх постійних спроб задовольнити поточні потреби людей. Вважалося, що така недалекоглядність призведе до відсутності послідовного планування, необхідного для боротьби з пандемією, зазначає заступник директора дослідницького департаменту МВФ Антоніо Спілімберг.

Для успішного вирішення проблеми пандемії буде потрібно міжнародне співробітництво, пише Спілімберг. Однак політики-популісти (особливо з націоналістичними нахилами) виступали проти заходів міжнародної координації.

Однак згодом з’ясувалося, що це лише теорія, а на практиці картина інакша. На думку дослідника, наростаючі після пандемії проблеми дадуть новий виток для популярності популістів. Турецький економіст, спеціаліст з економіки країн, що розвиваються та інституційних реформ, професор міжнародної політичної економії Дені Родрік (Гарвард) зауважує, що популізм процвітає, коли з'являються нові проблеми, і особливо - коли люди не відчувають, що їхні інтереси захищають традиційні партії. «Глобалізація і її наслідки вважаються однією з головних причин зростання популізму в останнє десятиліття», – зауважує Родрік.

«У постпандемічному світі виникнуть як мінімум три щодо нових виклики, які створять підґрунтя для цього явища: роль держави в економіці (яка розширилася під час надзвичайної ситуації Ковід-19), безпрецедентний рівень державного боргу (який виріс внаслідок пандемічного кризи) і наростаючі проблеми щодо зміни клімату», – пишуть у своїй роботі дослідники Абель Бродер, Ламіс Каттан (Університет Оттави) та Ідалія Григор'єва (Стенфорд).

Заступник директора дослідницького департаменту МВФ Антоніо Спілімберг зауважує, що глобалізація і відсутність економічної безпеки підживлювали популізм до появи Covid-19, а у посткоронавірусний час новий набір викликів створить нові політичні розколи, в яких знайдеться місце для популістських партій.

«Коротше кажучи, немає чітких доказів того, що управління під час пандемії «вбило» популізм, не дивлячись на апріорні припущення. Більш того, пандемічна криза породила нові політичні проблеми, які, якщо традиційні партії залишать їх без уваги, можуть знову викликати зростання популярності цієї ідеології», – резюмує Спілімберг.

Наталія Сокирчук, «Главком»