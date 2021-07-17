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    Румунія передала Україні понад 100 тисяч доз вакцини від Covid-19

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    Румунія передала Україні понад 100 тисяч доз вакцини від Covid-19

    Препарат розподілять між усіма областями України

    Україна отримала від Румунії 100 800 доз вакцини проти Covid-19 AstraZeneca у якості гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

    Зазначається, що передача вакцини відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Сірет-Порубне«.

    «Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України», – сказано у повідомленні.

    До слова, ексклюзивно для видання «Главком» вірусологиня із США назвала вакцини, які найкраще захищають від коронавірусу штаму «Дельта».

    Також вірусологиня розповіла, як формується імунітет стосовно різних штамів Covid-19 і чи залежить перебіг хвороби від кількості антитіл до конкретного штаму вірусу в людському організмі.

    До слова, тим часом на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації. Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Крім того, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

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    Теги: США Україна імунітет
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    Румунія передала Україні понад 100 тисяч доз вакцини від Covid-19