Британія відмовила Росії у засіданні Радбезу ООН

Росія вкотре відкидає причетність своїх військ до злочинів проти мирних українців

Велика Британія, яка наразі головує в Радбезі ООН, відмовила Росії у проведенні засідання про нібито «провокації» в Бучі. Кремль продовжує заперечувати свою причетність до масових розстрілів мирних жителів. Про рішення Британії повідомила речниця МЗС агресора Марія Захарова.

Вона заявила, що російська делегація не зупиниться і продовжить вимагати цього самого засідання.

Росія звернулась до керівництва ООН з вимогою провести термінове засідання Радбезу у справі про розстріли в Бучі.

Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає «провокацією». На думку Москви, зазначені злочини скоїли «неонацисти».

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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