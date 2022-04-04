Британія відмовила Росії у засіданні Радбезу ООН
Росія вкотре відкидає причетність своїх військ до злочинів проти мирних українців
Велика Британія, яка наразі головує в Радбезі ООН, відмовила Росії у проведенні засідання про нібито «провокації» в Бучі. Кремль продовжує заперечувати свою причетність до масових розстрілів мирних жителів. Про рішення Британії повідомила речниця МЗС агресора Марія Захарова.
Вона заявила, що російська делегація не зупиниться і продовжить вимагати цього самого засідання.
Росія звернулась до керівництва ООН з вимогою провести термінове засідання Радбезу у справі про розстріли в Бучі.
Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.
Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає «провокацією». На думку Москви, зазначені злочини скоїли «неонацисти».
Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.
Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.
Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.
Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.