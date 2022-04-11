Росію треба виключити з Радбезу ООН – очільник трибуналу над Мілошевичем

Країну-агресорку треба позбавити можливості зупинити судовий розгляд

Сер Джеффрі Найс, який очолював трибунал над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем в Міжнародному кримінальному суді, закликав виключити Росію з Ради Безпеки ООН або позбавити її права вето. Це необхідно для суду на російськими воєнними злочинцями. Про це повідомляє The Guardian.

«Дуже важливий крок, який слід зробити, – виключити Росію з Ради безпеки, або відкликати право вето, або якимось іншим чином позбавити її можливості зупинити судовий розгляд. Ця влада, тільки подумайте про це, еквівалентна тому, що Гітлеру було б надано право вето у 1944 році, щоб вирішувати, кого судити у Нюрнберзі у 1946 році», – цитує Найса видання.

При цьому він сказав, що «говорити, що нинішня система трохи зламана або недосконала, не означає говорити, що ми не повинні докладати всіх зусиль для її поліпшення».

«Ще один спосіб – домогтися того, щоб після закінчення цього конфлікту ідентифіковані російські потенційні обвинувачені були передані Росією», – сказав він.

За його словами, міжнародне співтовариство може бути більш готове зробити цей крок зараз, тому що російське вторгнення в Україну потрясло світ, поставивши його на межу ядерної катастрофи і змусивши звернути увагу на недоліки нинішньої системи.

Нагадаємо, у березні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

Однак країна-терористка проігнорувала це рішення.

Як відомо, до суду у Гаазі вже звернулися 42 країни через воєнні злочини РФ.