В парламенті Великої Британії заявили, що Росію потрібно виключити з Радбезу ООН

Росія продовжує свій ядерний шантаж

У відповідь на погрози представників російського режиму щодо застосування ядерної зброї, Росія має бути виключена зі складу членів Ради Безпеки ООН. Захід повинен дати зрозуміти Росії, що захищатиме себе у відповідь на спробу РФ застосувати ядерну зброю.

Про це в коментарі Guildhall заявив член парламенту Великобританії, екс-міністр фінансів та кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон.

«Дякую за ваше прохання прокоментувати погрози представників російського режиму щодо застосування ядерної зброї. Я вважаю, що Організація Об'єднаних Націй насамперед має виключити Росію із Ради Безпеки», – заявив політик.

«По-друге, Захід повинен чітко дати зрозуміти, що будь-яка спроба Росії застосувати ядерну зброю призведе до того, що країни Заходу захищатимуться», – підсумував Семмі Вілсон.

Раніше у відповідь на погрози РФ про застосування ядерної зброї, член Палати Лордів парламенту Великобританії лорд Джон Еттлі заявив, що рішення зберегти на озброєнні британських сил ядерного стримування міжконтинентальні балістичні ракети Trident було правильним.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключаючи такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.