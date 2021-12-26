Бельгія закрила новорічні ярмарки на тиждень раніше звичайного часу через Covid-19

Влада Бельгії посилила обмеження для розважальної сфери на тлі пандемії

Новорічні та різдвяні базари в бельгійських містах у неділю були повністю закриті на тиждень раніше звичайного часу: в країні з 26 грудня вступили в силу нові урядові обмеження по боротьбі з пандемією, що передбачають закриття всіх розважальних установ – кінотеатрів, театрів, концертних залів, казино, інформують ЗМІ.

У той же час в Брюсселі ряд кінотеатрів оголосили про відмову припиняти роботу, причому їх підтримала місцева поліція, яка оголосила, що у неї немає часу на рейди по працюючих у порушення розпорядження уряду закладам.

На центральній площі Брюсселя – Гран пляс – в останню передноворічну неділю незвично порожньо, за минулу ніч тут був повністю демонтований Центральний різдвяний базар Брюсселя.

«Це важкий удар по нашій комерції», – повідомив журналістам місцевий ресторатор Жерар Меске.

«Вчора ми працювали всього до 22 години, тут була величезна кількість народу. Але ми змушені виконувати розпорядження уряду. Ми всі понесли фінансові втрати і розраховуємо на компенсації, без яких нам буде дуже непросто почати роботу в наступному році», – зазначив він.

Більшість комерсантів і рестораторів у центрі міста поділяють цю думку. Розчарування і образа в їхніх словах змішуються із надією, що ці нові обмежувальні заходи допоможуть стримати пандемію і не допустити нових локдаунів в 2022 році.

Однак не всі розважальні заклади Брюсселя готові виконувати розпорядження уряду. Кінотеатри «Ле Галері», «Кінограф», «Палас-е-Вандом» і ряд інших офіційно оголосили, що не закриються і будуть продовжувати сеанси в неділю з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму в залах.

«Немає ніяких підстав вважати, що кінотеатри, де дотримуються всі санітарні заходи, є центрами поширення пандемії, тому ми вважаємо ці заходи надмірними і продовжуємо роботу», – розповіли представники установ.

Поліція центральної зони бельгійської столиці Брюссель-Іксель у свою чергу заявила, що не має наміру контролювати цими вихідними роботу бунтівних кінотеатрів.

«У нас немає часу для контролю кінотеатрів», – заявила агентству Белга прес-секретарка управління поліції Брюссель-Іксель Ільзе Ван Де Кейре.

До слова, режим надзвичайної ситуації( НС), введений у Чехії 25 листопада на 30 днів, завершився у суботу о 23:59. З неділі влада має намір значно посилити контроль за дотриманням у республіці заходів епідемічної безпеки, що дозволить боротися із поширенням коронавірусної інфекції.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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