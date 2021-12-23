Іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон»

Маски можна буде не одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах

Правило набуде чинності напередодні Різдва

Іспанія повертає носіння масок на відкритому повітрі в рамках пакету заходів, спрямованих на стримування штаму коронавірусу «Омікрон». Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, повідомляє Reuters.

З появою штаму «Омікрон» в Іспанії різко зросла кількість хворих, коронавірусом, попри високий показник вакцинації серед населення. Станом на 22 грудня, в країні зареєстровано близько 60 тис. нових випадків зараження.

Обов'язкове носіння маски на відкритому повітрі має бути схвалено в четвер на позачерговому засіданні Кабінету міністрів і набуде чинності напередодні Різдва. Однак за словами прем'єр-міністра, буде безліч винятків. Наприклад, маски необов'язково одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах та живуть разом із родичами.

У заяві уряду говориться, що адміністрація Санчеса також планує послабити правила в отриманні наборів для домашнього тестування. Також влада планує виділити €292 млн на підтримку сектора первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, у Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня.

Також у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

Як відомо, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

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