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    Іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон»

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    Маски можна буде не одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах - Іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон»
    Маски можна буде не одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах
    фото з відкритих джерел

    Правило набуде чинності напередодні Різдва

    Іспанія повертає носіння масок на відкритому повітрі в рамках пакету заходів, спрямованих на стримування штаму коронавірусу «Омікрон». Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, повідомляє Reuters.

    З появою штаму «Омікрон» в Іспанії різко зросла кількість хворих, коронавірусом, попри високий показник вакцинації серед населення. Станом на 22 грудня, в країні зареєстровано близько 60 тис. нових випадків зараження.

    Обов'язкове носіння маски на відкритому повітрі має бути схвалено в четвер на позачерговому засіданні Кабінету міністрів і набуде чинності напередодні Різдва. Однак за словами прем'єр-міністра, буде безліч винятків. Наприклад, маски необов'язково одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах та живуть разом із родичами.

    У заяві уряду говориться, що адміністрація Санчеса також планує послабити правила в отриманні наборів для домашнього тестування. Також влада планує виділити €292 млн на підтримку сектора первинної медико-санітарної допомоги.

    Нагадаємо, у Німеччині через новий штам коронавірусу «Омікрон» вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня.

    Також у Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

    Також Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

    Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів.

    Як відомо, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    Раніше локдаун в Австрії завершився, але лише для вакцинованих.

    Напередодні через штам «Омікрон» Ізраїль ввів заборону на польоти до десятьох країн.

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    Теги: Іспанія влада населення Педро Санчес
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    Іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон»