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    Коронавірус в Україні: майже 3 тис. нових випадків і понад 100 смертей

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    25 грудня від коронавірусу одужали понад 4 тис. українців - Коронавірус в Україні: майже 3 тис. нових випадків і понад 100 смертей

    25 грудня від коронавірусу одужали понад 4 тис. українців

    фото з відкритих джерел

    За минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тис. людей

    За минулу добу в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 240, медпрацівників – 30. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    За добу 28 258 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

    Також 25 грудня в Україні:

    • госпіталізовано – 1 832 особи;
    • летальних випадків – 138;
    • одужало – 4 279 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 645 124 особи;
    • одужало – 3 428 212 осіб;
    • летальних випадків – 94 838;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

    Нагадаємо, у Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тис.

    Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

    Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

    Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірус в Україні: майже 3 тис. нових випадків і понад 100 смертей