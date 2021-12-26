Коронавірус в Україні: майже 3 тис. нових випадків і понад 100 смертей

За минулу добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тис. людей

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 240, медпрацівників – 30. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 28 258 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

Також 25 грудня в Україні:

госпіталізовано – 1 832 особи;

летальних випадків – 138;

одужало – 4 279 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 645 124 особи;

одужало – 3 428 212 осіб;

летальних випадків – 94 838;

проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

Нагадаємо, у Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тис.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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