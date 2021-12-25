Чехія згортає режим надзвичайного стану, який запровадили через коронавірус

Влада має намір значно посилити контроль за дотриманням заходів епідемічної безпеки

Режим надзвичайної ситуації( НС), введений у Чехії 25 листопада на 30 днів, завершується у суботу о 23:59. З неділі влада має намір значно посилити контроль за дотриманням у республіці заходів епідемічної безпеки, що дозволить боротися із поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомило джерело, близьке до віце-прем'єра і міністра охорони здоров'я країни Властімілу Валеку, призначеного 17 грудня президентом Мілошем Земаном, інформує видання Novinky.

«Уряд експрем'єра Андрія Бабіша, який нещодавно вийшов у відставку, ввів у республіці 25 листопада на 30 днів режим НС, який новий Кабмін прем'єра Петра Фіали вирішив не продовжувати на тлі певного поліпшення епідемічної ситуації. Ефективно боротися із поширенням коронавірусу дозволять правові акти, що діють у період пандемії. Владою буде значно посилено контроль за дотриманням заходів епідемічної безпеки», – зазначило джерело.

Він підкреслив, що порушники будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

За словами джерела, влада не виключає можливість відновлення режиму НС, якщо епідеміологічна ситуація в республіці погіршиться.

У Чехії із неділі для громадян, які завершили вакцинацію, у звичайному режимі відновлять роботу ресторани, кафе і бари, які поки повинні залишатися закритими з 22:00 до 05:00.

У республіці перестане діяти заборона розпивання алкогольних напоїв у громадських просторах. Число учасників спортивних і культурно-масових заходів зросте до однієї тисячі за умови, що місця для них повинні бути сидячими. Стоячи в таких заходах можуть брати участь не більше 100 щеплених від ковіду.

У період дії режиму НС поліція зафіксувала в країні 4 356 порушень заходів епідемічної безпеки. На даний момент адміністративні санкції у вигляді штрафів застосовані до 850 порушників. Справи інших розглядають відповідні інстанції.

До слова, влада Чехії вирішила змінити правила в'їзду для українських громадян і з 27 грудня вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту навіть від повністю вакцинованих громадян.

Із 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в'їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту.

Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).

Раніше влада Чехії ввела локдаун для невакцинованих від Covid-19.

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