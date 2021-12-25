Іран закриває сухопутні кордони через поширення «Омікрон»-штаму

Влада посилює обмеження через стрімке поширення нового штаму у світі

Обмеження стосуватимуться Туреччини, Іраку, Афганістану, Азербайджану, Пакистану та Вірменії

Влада Ірану на 15 днів закриває сухопутний кордон із сусідніми країнами через загрозу поширення «Омікрон»-штаму коронавірусу. Про це заявив у суботу офіційний представник іранської митниці Сейєд Рухолла Латіфі, повідомляє агентство Tasnim.

«Відповідно до розпорядження національного штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу і Міністерства внутрішніх справ з метою запобігання поширенню омікрон-штаму сухопутний кордон з сусідніми країнами для пасажирів буде з сьогоднішнього дня закритий на 15 днів», – цитує його агентство.

Чиновник уточнив, що мова йде про обмеження щодо Туреччини, Іраку, Афганістану, Азербайджану, Пакистану та Вірменії.

«Що стосується Туркменістану, то з ним немає пасажиропотоку по сухопутному кордоні з початку пандемії коронавірусу», – додав він.

В Ірані перший випадок зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу був зафіксований 19 грудня.

Нагадаємо, британські вчені із Zoe Covid Study за допомогою інформації, отриманої зі своєї програми, виявили ряд симптомів, які вказують на зараження штамом «Омікрон» Covid-19.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Як стало відомо, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

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