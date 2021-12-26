До кінця лютого не очікуємо суттєвого зростання захворюваності на коронавірус – Кузін

До кінця лютого 2022 року ситуація з коронавірусом в Україні буде стабільною

За словами Ігоря Кузіна, зростання захворюваності на коронавірус прогнозується не раніше березня

У Міністерстві охорони здоров'я України не передбачають суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію до кінця лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю «Суспільному» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«До кінця лютого 2022 року ми не очікуємо суттєвого зростання захворюваності. За тими прогнозами, які ми робили спільно з РНБО, ми будемо десь варіювати в середньому до 4 тис. випадків протягом доби, і така ситуація, більш-менш стабільна, буде спостерігатися до кінця лютого. Ми вже звикли до того, як і в 21-му, і в 20-му році, що з березня починається звичне зростання захворюваності», – сказав він.



Кузін зазначив, що в міністерстві поки не розраховують, що це зростання буде вищим, ніж 2021 року, але все залежатиме від нового штаму «Омікрон».

Нагадаємо, у Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на Covid-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тис.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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