Вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет

Еволюція штаму «Альфа» значно зменшує захисні функції організму людини

Штам коронавірусу «Альфа» в результаті еволюції почав виробляти більше «білків-антагоністів», які зводять нанівець роботу вродженої імунної системи людини, аналогічні мутації були виявлені у штамів «Дельта» та «Омікрон», йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Згідно з ученими, ці білки – N, Orf6 і Orf9b – дозволяють уникати «датчиків», які знаходяться у клітинах дихальних шляхів людини. Завдяки цим «датчикам» клітини вчасно починають виробляти білки інтерферону у відповідь на проникнення в організм вірусу.

«Це нове відкриття першим виявило еволюцію підвищеної експресії білка-антагоніста в будь-якому вірусі і першим вказує на мутації в SARS-CoV-2, які підвищують контагіозність, але без участі шиповидного білка (вірусу)», – йдеться у заяві на сайті Університетського коледжу Лондона, який провів це дослідження спільно з фахівцями з Інституту кількісних біонаук при Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско.

Через ці зміни «Альфа»-штам ухиляється від імунної відповіді краще, ніж «дикий» (немутувавший) варіант Covid-19, наголошується в релізі.

«У ході попереднього дослідження команда визначила, що деякі мутації у регуляторних ділянках SARS-CoV-2, виявлені в «Альфі», присутні «Дельті» і «Омікроні», – додають вчені.

Однак дослідники підкреслюють, що контагіозність цих штамів, швидше за все, переважно виникає із мутацій у шиповидному білку.

Нагадаємо, британські вчені із Zoe Covid Study за допомогою інформації, отриманої зі своєї програми, виявили ряд симптомів, які вказують на зараження штамом «Омікрон» Covid-19.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Як стало відомо, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

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