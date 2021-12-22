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    Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих

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    На думку експертів, понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом відбуватимуться в Британії щодня - Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих
    На думку експертів, понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом відбуватимуться в Британії щодня
    фото: Pietro Recchia / Sopa Images

    Кількість нових щоденних випадків Covid-19 за тиждень зросла на 58,9%, однак смертність знизилася на 2,7%

    У Великій Британії 22 грудня зареєстровано понад 100 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Як вказує The Guardian, це найвищий показник щоденної захворюваності з початку пандемії Covid-19.

    «У середу у Великій Британії зареєстровано 106 122 нових випадки захворювання коронавірусом», – повідомляє видання.

    За даними ЗМІ, в країні вперше з початку пандемії коронавірусу виявили понад 100 тисяч хворих на інфекцію за день. Загальна кількість нових щоденних випадків Covid-19 за тиждень зросла на 58,9%.

    На думку експертів, понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом відбуватимуться щодня.

    Видання також повідомило про зниження смертності від коронавірусу на 2,7% за останні сім днів. При цьому кількість пацієнтів у лікарнях зросла на 4% і перевищила 8 тисяч.

    Нагадаємо, королева Єлизавета II через «Омікрон» порушить багаторічну традицію святкування Різдва.

    В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус, МОЗ пов'язує таку статистику зі штамом «Омікрон».

    Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

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    Теги: статистика Велика Британія епідемія коронавірус
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    Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих