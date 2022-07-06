Білий дім присвятив захисникам Зміїного колекційну монету (фото)

Зробити передзамовлення можна вже зараз, відправка монети почнеться 30 вересня

В США вирішили випустити колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний. Про це йдеться у повідомленні сувенірного магазину Білого дому США.

Сайт магазину оголосив про старт попереднього замовлення колекційної монети, присвяченої опору українців російському вторгненню на острі Зміїний. Відправлення монети, передзамовлення якої можна зробити вже зараз, почнеться 30 вересня. Доставка в Україну та країни НАТО – безкоштовна.

Монета № 9 «Острів Зміїний» коштує $100. Вона є 34-ю монетою, представленою в колекції монет «Історичні моменти американського президентства». Кожен екземпляр матиме сертифікат з серійним номером та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

20% прибутку від продажу сувеніру обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям.

Вартість монети становить $100

Як відомо, Збройні сили України 30 червня звільнили острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська самохідна артилерійська установка «Богдана».

Нагадаємо, раніше у Ватикані відбулась презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги України. Під час презентації бажаючі могли придбати монети. Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни.

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