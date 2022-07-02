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    Політика

    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні

    Захід відбувся в одному з найбільших Папських палаців&nbsp;&ndash;&nbsp;Palazzo della Cancelleria - Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні
    Захід відбувся в одному з найбільших Папських палаців – Palazzo della Cancelleria
    фото: МЗС

    Кошти, отримані від продажу медалі підуть на допомогу українцям, які постраждали від війни

    У Ватикані нещодавно відбулась презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

    Захід відбувся в одному з найбільших Папських палаців – Palazzo della Cancelleria. Зазначається, що на презентацію були запрошені почесні гості, представники посольств при Святому Престолі та артисти Харківського театру опери та балету.

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    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні
    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні
    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні
    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні
    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні

    Під час презентації бажаючі могли придбати монети. Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни. Також Папа Римський Франциск визнав, що Україні необхідна зброя, аби оборонятися від Росії, яка веде проти нашої держави загарбницьку війну.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан Україна монета окупація #stoprussia
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    Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні