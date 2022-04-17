Білий дім презентував пам'ятну монету, присвячену Зеленському (фото)

Монета має щасливий номер та є 32-ю у серії колекцій «Історичні моменти американського президентства»

Сувенірна крамниця Білого дому презентувала пам’ятну монету зі щасливим номером 7, яка присвячена історичному зверненню президента України Володимира Зеленського до Конгресу США. Фото монети й опис до неї опублікували на сайті Білого дому.

В описі до монети зазначається, що промова Зеленського вважається зразком політичного меседжу лідера нації у часи війни та стоїть на одному щаблі із легендарними промовами Вінстона Черчилля у часи Другої світової війни.

«У пристрасній промові в стилі Черчилля через Zoom зі свого офісу в Києві президент Зеленський викликав захоплення депутатів обох сторін, щоб зробити більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії. Це був надзвичайно прямий заклик до дій з боку лідера часів війни, який стверджував, що допомога Україні була моральним імперативом для країни, яка проголосила себе як маяк свободи та демократії для всього світу», – зазначається в описі до монети на сайті сувенірної крамниці Білого дому.

Там наголошують, що «це було надзвичайне віртуальне звернення до найбільшої військової та фінансової сили світу».

Монета, присвячена Зеленському, є 32-ю у серії колекцій «Історичні моменти американського президентства». Монета зберігатиметься в оксамитовому футлярі для презентації із зовнішньою коробкою з двох частин із золотою президентською печаткою.

Прибуток від продажу монети буде спрямовано на гуманітарну допомогу українцям.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 16 березня вперше звернувся до Конгресу США за час свого президентства. Він попросив законодавців надати більше зброї, аби захистити Україну від російської агресії, запровадити нові санкції проти російських чиновників та закрити американські порти для російських кораблів. Основним закликом було допомогти закрити небо над Україною.

Як відомо, 16 квітня в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на $800 млн.