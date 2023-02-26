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Біля берегів Італії зазнало аварії судно з мігрантами, багато загиблих

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Біля берегів Італії зазнало аварії судно з мігрантами, багато загиблих
Човен, на якому мігранти досягли італійського берега, розламався надвоє
скріншот з відео

На борту судна, за словами очевидців, було близько 250 осіб, з них вижили 80

Судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбилося біля берегів Італії. Наразі спецслужби виявили тіла щонайменше 40 людей, повідомляє La Repubblica.

За даними видання, корабельна аварія сталася в регіоні Калабрія на півдні Італії. На борту судна, за словами очевидців, було близько 250 осіб. 80 з них вижили, 21 особу було госпіталізовано. Екстрені служби продовжують пошуки.

Про те, що сталося, також пише агентство ANSA, уточнюючи, що човен, на якому мігранти досягли італійського берега, розламався надвоє. За даними агентства, серед загиблих багато дітей та жінок.

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила своє глибоке співчуття з приводу того, що сталося, назвавши злочином той факт, що на 20-метровому човні перебувало близько 200 осіб. «Нелюдяно обмінювати життя чоловіків, жінок і дітей на ціну «квитка», оплаченого ними у помилковій перспективі безпечної подорожі», – сказала вона.

Як відомо, Італія – один із головних напрямків нелегальної міграції з країн Близького Сходу та північної Африки. Мігранти намагаються дістатися європейської країни на кораблях чи човнах, проте нерідко гинуть у дорозі. За даними міжнародної організації Missing Migrants Project, з 2014 року при спробах перетнути Середземне море загинули або зникли безвісти 25882 особи. У 2022 році кількість загиблих і зниклих безвісти досягла майже двох з половиною тисяч осіб.

Нагадаємо, зросла кількість нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в Польщу через кордон з Білоруссю. «Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і злочинними угрупованнями, які співпрацюють з ними», – заявили в Прикордонній службі Польщі.

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Теги: Італія мігранти криза

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