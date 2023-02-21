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Прем'єрка Італії прибула до Києва (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єрка Італії прибула до Києва (відео)
фото: Суспільне

Очільницю італійського уряду вже зустріли на столичному вокзалі

Прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Про це повідомляє ANSA.

Очільницю італійського уряду вже зустріли на столичному вокзалі.  Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, а вдень проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вона повідомить Зеленському, що підтримка Італією Києва буде непохитною за її прем`єрства.

Нагадаємо, після візиту в Україну президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України. 

До слова, вчора, 20 лютого, прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну. Політики дійшли висновку, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.

Теги: Італія Ірпінь Україна президент озброєння переговори

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