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Білорусько-польський кордон штурмують нелегальні мігранти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусько-польський кордон штурмують нелегальні мігранти
Польська влада впевнена, що потік нелегалів організований спецслужбами Білорусі
фото ілюстративне

Польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю

Польща знову фіксує Зросла кількість нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в Польщу через кордон з Білоруссю. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Увесь останній тиждень польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю. За повідомленнями польських прикордонників, на цьому тижні у суботу незаконно потрапити до країни намагалася 31 особа, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше нелегалів завернули минулої неділі – 76 осіб за добу. Серед мігрантів в основному громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки.

«Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і співпрацюючими з ними злочинними угрупованнями», – заявили в Прикордонній службі Польщі.

Офіцери Підляського відділу прикордонної служби зупиняють дедалі більше провідників серед груп іноземців, які нелегально перетинають кордон Польщі. Це люди, які ведуть мігрантів через кордон, здають їх кур’єрам, а потім самі повертаються в Білорусь.

«Люди, які переправляють мігрантів через кордон, вербуються злочинними угрупованнями серед молодих іноземців, які легально проживають у Білорусі. Часто вони є студентами білоруських вишів і приїжджають з Іраку, Туреччини чи колишніх пострадянських республік. Їм презентують цю роботу як високі, легкі заробітки. Вони проходять своєрідний тренінг, щоб знати, як пересуватися в полі, налагоджувати контакти з кур’єром, як спілкуватися з мігрантами, а в разі затримання – з польськими службами, як швидко повернутися до Білорусі. Пропозиція контрабандистів, які співпрацюють з білоруськими службами, полягає в тому, що гіди супроводжують кожну велику групу нелегальних мігрантів і документують їх шлях на захід Європи, щоб підтвердити виконання роботи», – зазначається у повідомленні польських прикордонників.

Польська влада, як і раніше, впевнена, що потік нелегалів організований спецслужбами Білорусі. «Це надзвичайно прибутковий бізнес, на якому наживаються як білоруські служби, так і його організатори», - зауважили у Прикордонній службі.

До відома, Латвія вже звела частину паркану на кордоні з Білоруссю.

Теги: Польща влада Латвія бізнес Білорусь прикордонники кордон

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