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В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули
фото ілюстративне

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та поліція

Сьогодні, 7 березня, неподалік Риму сталася авіакатастрофа. Два літаки Військово-повітряних сил Італії зіткнулися у повітрі. Про це повідомляє la Repubblica.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася у комуні Гвідонія Монтечелі. Два літаки Piaggio зіткнулися у повітрі під час навчань. Обидва повітряні борти розбилися.

Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Обидва пілоти загинули.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та поліція.

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття сім'ям загиблих пілотів.

«Відомо про загибель двох пілотів ВПС в авіакатастрофі, що сталася в Гвідонії, неподалік Риму. Від імені уряду висловлюю найглибші співчуття сім'ям, колегам 60-го штурмового загону і всьому корпусу ВПС. Наші молитви ними»», – заявила прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Непалі розбився пасажирський літак.

Теги: Італія літак

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