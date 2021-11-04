Білл Гейтс попередив людство про нову небезпеку

Білл Гейтс вважає, що епідемії, викликані біотероризмом, можуть бути гіршими, ніж те, що ми переживаємо сьогодні

На думку Гейтса, фахівці ВООЗ повинні проводити «мікробні навчання» щодо відбиття атак біотерористі

Засновник компанії Microsoft, мільярдер та філантроп Біл Гейтс закликав світ готуватися не лише до нових пандемій, а й до можливих терористичних атак із застосуванням біологічної зброї. А це, вважає він, буде набагато гіршим, ніж поширення вірусів. Про це повідомляє ВВС.

На думку Гейтса, для протидії таким загрозам слід витратити мільярди доларів на дослідження в галузі епідеміологічної безпеки та розробку конкретних механізмів боротьби з інфекційними захворюваннями.

«Існують природні епідемії та епідемії, викликані біотероризмом, які можуть бути гіршими, ніж те, що ми переживаємо сьогодні. І все ж таки досягнення медичної науки повинні дати нам інструменти, які ми могли б зробити значно кращими», – сказав мільярдер.

Він закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я створити спеціальну робочу групу зі спостереження за епідеміологічною ситуацією. Фахівці повинні проводити «мікробні навчання» щодо відбиття атак біотерористів та ліквідації їхніх наслідків.

Раніше Білл Гейтс спрогнозував нову пандемію та назвав умову готовності світу до неї