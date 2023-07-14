Білорусь погодила з «вагнерівцями» дорожню карту

Білоруське оборонне відомство готує систему, за якою найманці будуть навчати збройні сили країни

Міноборони Білорусі підготувало разом із найманцями приватної військової компанії «Вагнер», які тепер тренують білоруських військових, так звану «дорожню карту» для підготовки та передачі досвіду. Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

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Як зазначається, до міністерства оборони надходить безліч звернень щодо питання подальшої спільної системи підготовки збройних сил Білорусі і бійців ПВК «Вагнер».

«Повідомляємо, що військовим відомством і керівництвом компанії вироблено дорожню карту на найближчу перспективу щодо підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ», – написала пресслужба.

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Водночас не уточнюється, що саме означає ця так звана карта.

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

До слова, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

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Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.