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Росія вивела із Білорусі практично всіх військових – прикордонники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивела із Білорусі практично всіх військових – прикордонники
Українські прикордонники не спостерігають організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній
фото з відкритих джерел

Росія використовує Білорусі як майданчик для навчання своїх підрозділів

Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.

«На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі», – сказав Демченко.

При цьому він зауважив, що Росія використовує Білорусі як майданчик для навчання своїх підрозділів.

«Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо», – додав Демченко.

Також, за його словами, українські прикордонники не спостерігають організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їх прийняття.

До відома, голова розвідки Кирило Буданов на засідання Ставки Головнокомандувача повідомив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.

Теги: прикордонники Білорусь росія військові навчання Андрій Демченко Кирило Буданов

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