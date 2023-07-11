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Міноборони Білорусі повідомило про плани «вагнерівців»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Білорусі повідомило про плани «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

Полігони Збройних Сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії

Після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом». Про це повідомляє білоруське державне інформагентство Белта.

«Після прибуття представників ПВК «Вагнер» та їхнього роззосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом, особливу увагу приділять прийомам та способам ведення бойових дій збройними силами Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Також білоруське міноборони заявило, що на полігонах завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).

Там додали, що полігони Збройних Сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії. Попередню ротацію російських підрозділів РУВ (с), яка проходила більше місяця тому, «успішно завершено».

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Міноборони Володимир Зеленський президент переговори ПВК Вагнера

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