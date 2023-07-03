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Паралімпієць із Білорусі причетний до викрадення українських дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Паралімпієць із Білорусі причетний до викрадення українських дітей
Олексій Талай
фото: grodnonews.by

Депортацію дітей із тимчасово окупованих територій сходу України організовує білоруський майстер спорту з плавання

Член національної паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай організовує вивезення дітей із окупованого росіянами сходу України до Білорусі. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Окупанти продовжують викрадати неповнолітних із тимчасово окупованих територій України. За даними нашого підпілля, до цього, зокрема, причетний генеральний директор російського «благодійного фонду» «Поверь в себя» Талай Олексій Костянтинович (майстер спорту з плавання, член національної паралімпійської збірної команди РБ)», – ідеться в повідомленні.

За даними ЦНС, саме майстер спорту з плавання Олексій Талай безпосередньо організовує вивезення дітей із тимчасово окупованих територій сходу України до Республіки Білорусь.

Нагадаємо, із тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ.

Раніше РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися на батьківщину. 

Як повідомлялося, росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей. 

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Теги: Білорусь діти депортація окупація

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